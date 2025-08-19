"Нефтчи" договорился о подписании еще одного легионера

Футболист румынской команды "Динамо" (Бухарест) Кеннеди Боатенг достиг соглашения с "Нефтчи".

Как передает İdman.biz, об этом сообщил Sport24.az со ссылкой на достоверный источник.

Представитель Бухареста сбавил цену за ганского центрального защитника.

Ранее требовались 700 тысяч евро. Именно поэтому трансфер задержался. Теперь бакинский клуб договорился о подписании 28-летнего игрока за 350 тысяч евро.

Отметим, что Кеннеди Боатенг выступает за румынскую команду с 2024 года.