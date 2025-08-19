Вынужденная эволюция взглядов Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Начну с напоминания о том, что 8 августа, при посредничестве президента США Дональда Трампа, был подписан важнейший документ, который и приближает мир между Азербайджаном и Арменией. Это событие можно смело назвать переломным моментом в истории Южного Кавказа: впервые за десятилетия Баку и Ереван пришли к четко зафиксированным договоренностям, которые открывают путь к долгосрочному миру, региональному сотрудничеству и новым экономическим возможностям.

И в связи с этим хочу отметить, что внимания заслуживает позиция премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Его теперешние речи и аргументы заметно контрастируют с тем, что он говорил еще несколько лет назад. Более того, эта трансформация взглядов - пусть и вынужденная, но позитивная корреляция, которая демонстрирует: даже самые непримиримые политики, столкнувшись с реальностью, способны эволюционировать.

Да, история последних лет показывает, какой путь прошёл Никол Пашинян. В 2019 году он выходил к толпе в оккупированном тогда Ханкенди и кричал: "Карабах - это Армения, и точка". Он отвергал любые инициативы Азербайджана, направленные на мирное урегулирование, тем самым подталкивая регион к катастрофе. И в 2020 году эта политика привела к неизбежному - к 44-дневной войне.

В ней Армения потерпела ожидаемое и неизбежное поражение, несмотря на то, что в ходе войны ракетные удары с армянской стороны наносились и по мирным азербайджанским городам - Гяндже и Барде.

Да, Пашинян виновен в этих преступлениях. Виновен он и в том, что даже после подписания трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года официальный Ереван продолжал нарушать договоренности.

Да, он политически, финансово и военным образом поддерживал карабахских сепаратистов, провоцируя новые вспышки напряженности. Все это и вынудило Азербайджан провести антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе, благодаря чему были полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность нашей страны.

Все это было, было, было. Однако сегодня мы слышим от того же Никола Пашиняна совершенно иные слова. В его речи, посвящённой Вашингтонским соглашениям, четко прозвучало: мир требует иной логики, иной психологии, иных государственных и экономических моделей. Да, в нынешних речах Пашиняна содержатся важные акценты. Он говорит о том, что мир нужно хранить как "самое дорогое", что у нас есть. Что Армения должна измениться - в мышлении, в речи, в социальных привычках, в государственных подходах.

Эти слова звучат особенно контрастно на фоне его прежней риторики. Если еще вчера Ереван говорил языком ультиматумов, то сегодня он утверждает: прежде чем открывать коммуникации, необходимо определить границы, установить контроль и выстроить отношения на основе взаимности. Более того, в Вашингтонской декларации зафиксированы ключевые для Азербайджана принципы - территориальная целостность, суверенитет, неприкосновенность границ.

Среди конкретных проектов - разблокирование коммуникаций и железнодорожных связей. Пашинян открыто признаёт: речь идет не только о коридоре между Арменией и Азербайджаном, но и о выходе к Ирану через Нахичевань и Джульфу. Это создаст прямую железнодорожную доступность Армении к Ирану, а через него - и к Черному морю.

По сути, речь идет о том, что Ереван впервые согласился с базовыми условиями: никаких "особых статусов", никаких "параллельных армий", никакой сепаратистской повестки. Есть суверенитет, есть границы, есть взаимность. Такова новая реальность, с которой открыто и громко вынужден согласится премьер-министр Армении.

Разумеется, нельзя забывать: именно Пашинян несет ответственность за эскалацию прошлого, за искажение фактов, за блокирование мирных инициатив Азербайджана. Его политика обошлась дорого и армянскому, и азербайджанскому народу. Но сегодня мы видим пример того, как он, пусть и вынужденно, но признал бесполезность прежней линии и начал говорить языком мира и сотрудничества.

Это не делает его прошлые ошибки менее тяжелыми. Но сам факт того, что глава армянского правительства в публичных выступлениях поднимает тему взаимного уважения, территориальной целостности и совместных проектов - это позитивный сигнал для всего региона. Который давно нуждается в мире для процветания. Азербайджан сделал свой шаг к миру еще много лет назад. Сегодня к этой логике постепенно приходит и Армения. Главное - чтобы этот процесс не оказался временной риторикой, а действительно стал основой новой региональной архитектуры, где нет места сепаратизму, вражде и войне.