Белый дом о Саммите на Аляске

Саммит США и России в Анкоридже оказался результативным и стал отправной точкой для второй стадии переговоров по украинскому урегулированию, которые прошли 18 августа в Вашингтоне.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, "двусторонние переговоры на Аляске прошли крайне продуктивно, и лидерам двух стран - президентам США Дональду Трампу и России Владимиру Путину - удалось достичь договоренностей по ряду ключевых вопросов. Это открыло путь для проведения второй фазы переговоров с участием Володимира Зеленского и европейских лидеров, которые состоялись здесь, в Белом доме, уже в течение 48 часов после анкориджской встречи".