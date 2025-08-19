Эрдоган и генсек НАТО обсудили Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили по телефону последние события вокруг урегулирования украинского конфликта и возможные гарантии безопасности Украины.

Как передает Day.Az, об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора.

По ее данным, разговор состоялся по инициативе Рютте.

"Обсуждались последние события, касающиеся процесса мирного урегулирования между Украиной и Россией", - говорится в сообщении. Стороны отметили важную роль Турции в этом процессе и в обеспечении безопасности в бассейне Черного моря.

"Эрдоган и Рютте согласились с вкладом, который Турция вносит в процесс мирного урегулирования. Они также обменялись мнениями о возможных и устойчивых гарантиях безопасности Украине", - говорится в тексте.