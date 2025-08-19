"Ференцварош" и "Карабах" начали первый матч раунда плей-офф ЛЧ

Агдамский "Карабах" начал первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда Гурбана Гурбанова проводит первый поединок на выезде.

Напомним, в 2022 году команды встречались в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, и тогда агдамцы одержали победу по сумме двух матчей (1:1, 3:1).

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф - 19 августа

23:00 "Ференцварош" (Венгрия) - "Карабах" (Азербайджан) - 0:0

Судья: Жоау Педро да Силва Пинейру (Португалия).

Стадион: "Групама Арена", Будапешт.

"Ференцварош": Денеш Дибус (к), Габор Салаи, Стефан Гартенманн, Тоон Рамакерс, Бенце Этвеш, Алекс Тот, Габи Каниховски, Чебраил Макрецкий, Каллум О'Дауда, Ленни Жозеф, Барнабаш Варга.

"Карабах": Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Матеус Сильва, Эльвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Кади, Леандро Андраде, Абделла Зубир (к), Нариман Ахундзаде.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку.