Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Мир, как известно, не стоит на месте, и геополитические карты постоянно перерисовываются. В этом калейдоскопе событий есть те, кто стремится к миру и стабильности, и те, кто, по всей видимости, получает выгоду от хаоса.

Не так давно, на одной из информационных площадок, появился текст, который претендует на глубокий анализ армяно-азербайджанских отношений. Автор, некто М. Звинчук, он же руководитель телеграм-канала "Рыбарь", представил публике свою версию событий, произошедших после вашингтонских соглашений. Изучая его "анализ", приходишь к выводу, что это не столько анализ, сколько тщательно сконструированный нарратив, цель которого - дискредитировать любой мирный процесс, если он не укладывается в заранее заданную, видимо, из Москвы, парадигму.

Представляя себя эдаким геополитическим демиургом, Звинчук обрушивается на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Основная идея: Пашинян - предатель, который по указке "сверху" готов сдать все национальные интересы. Классический, до боли знакомый приём. Когда нет аргументов, всегда можно обвинить оппонента в измене.

Вашингтонская декларация и сопутствующие договоренности - это не романс о "вечной дружбе", а архитектура минимизации рисков: юридическая фиксация обязательств, экономическая "обвязка" и дорожная карта разграничения. Сам факт подписания в Белом доме - институциональный якорь, который резко повышает цену для любой стороны за срыв договоренностей. Так работают механизмы "credible commitment" в международных отношениях.

И да, событие не выдумка: договоренности действительно оформили в Вашингтоне 8 августа, при прямом участии США.

Пашинян после этого прямым текстом сказал: "между Арменией и Азербайджаном установлен мир", и что "мы живем в новом Южном Кавказе". Это не поэзия, а политический сигнал: с этого момента базовой стратегией объявляется не "застывший конфликт", а "учимся миру с нуля". И да, он же обозначил, что массовое политическое "право на возвращение" в Карабах - в текущей конфигурации "нереалистично и опасно". Нравится это кому-то или нет, именно так он сформулировал позицию.

Итак, бывший пригожинский пропагандист Звинчук - отказ бороться за возвращение армян в Карабах - фиксация выдуманного "геноцида"? Это типичная подмена логики "правосудия здесь и сейчас" логикой "наказательной политики", которая в теории конфликтов известна как ловушка "justice vs. peace trade-off".

Пашинян не отменил индивидуальные права людей и не закрыл тему безвозвратно - он исключил из двустороннего трека именно политизированную, коллективную постановку вопроса, которая превращает текст мирного договора в заложника вечно спорной повестки.

В мировой практике такие чувствительные вопросы выносят в параллельные механизмы (международные гуманитарные каналы, мониторинги, процедуры доверия) и запускают только после стабилизации "секьюрити-дилеммы" на границе.

Иначе - ни договора, ни возвратов.

Юридически апелляции "Рыбаря" к слову "геноцид" не подкреплены критериями Конвенции о геноциде - там есть требование специального умысла и набор признаков, а не телеграм-риторика.

В реальном поле политики тезис Пашиняна - это попытка избежать "path dependence" эскалации: сперва фиксируется мир и границы, потом - гуманитарные кейсы и права конкретных людей по работающим каналам.

Именно так эволюционировали послевоенные компромиссы на Балканах и в Ирландии: сначала "парасолька" безопасности, затем - болезненные гуманитарные сюжеты. Фактологическая база заявлений Пашиняна о "опасности" возвратной повестки - подтверждена его публичной речью.

Звинчук пытается выдать провокацию за аналитику, утверждая, будто Пашинян "закрепляет новый геноцид". Это утверждение не только абсурдно, но и опасно. Геноцид - это не политический термин, которым можно жонглировать, это акт целенаправленного уничтожения народа. В случае с Азербайджаном и Карабахом никакого "нового геноцида" не существует. Напротив, именно Азербайджан остановил войну и добился восстановления международного права, а Армения сегодня вынуждена искать пути мирного сосуществования.

Заявления о "закреплении геноцида" - это попытка извратить факты и легитимизировать мифологию о жертве, которой Ереван много лет прикрывал свою оккупационную политику. В реальности речь идет не о "геноциде", а о постконфликтном восстановлении: возвращении территорий, интеграции населения, создании условий для мира и развития. Азербайджан, а не Пашинян, взял на себя ответственность за то, чтобы процесс шел в рамках международного права и с опорой на реальные механизмы безопасности.

Когда Звинчук пытается сыграть роль адвоката дьявола и "раскрыть тайну", почему в тексте договора нет пункта о "пленных", он сам невольно становится персонажем старой анекдотической сцены: профессор логики, который строит грандиозные силлогизмы на фундаменте из картона. Его "дедукция" напоминает учебный пример из курса по когнитивным искажениям: ложные посылки → ложные выводы.

Начнем с очевидного. Никто в Баку не скрывает: армяне, о которых идет речь, вовсе не "пленные" в классическом смысле этого слова. Это обвиняемые в преступлениях, задержанные в соответствии с уголовным законодательством. Включать их в текст мирного договора - это все равно что записывать в мирные соглашения пункт об амнистии для карманников на базаре. Почему же Азербайджан должен превращать юридический процесс в политическую монету?

С точки зрения науки переговоров, здесь речь идет о рациональном "issue unbundling" - разделении вопросов, чтобы не дать противной стороне превратить мирный пакет в поле для шантажа. Если бы пункт о так называемых "пленных" попал в текст, это моментально стало бы рычагом давления: хочешь ратификацию договора - прими диктат. Неужели Баку не учел бы такой очевидный риск?

На самом деле практика уже работает без всяких декларативных абзацев. Декабрь 2023 года: обмен 32 армян и 2 азербайджанцев. Где тут "уступка"? Это именно тот случай, когда дипломатическая практика формирует "петли доверия" (trust loops), независимые от бюрократических процедур. Именно так и строится подлинное доверие - шаг за шагом, в отдельном гуманитарном формате, а не в заложническом стиле "или все, или ничего".

Звинчук же предпочитает изображать драму.

Его цель вовсе не информировать аудиторию, а индуцировать страх - классическая пропагандистская стратегия: размыть границу между реальностью и собственными фобиями. Но тут возникает маленькая ирония: даже Пашинян в своих публичных выступлениях признал, что невключение пункта о "пленных" - осознанный выбор, чтобы не ставить процесс на паузу. Если глава армянского правительства говорит об этом прямо, то почему Звинчук продолжает играть в "обличителя"?

Ответ прост: его интерес не в логике, а в манипуляции. Но реальность - упрямая вещь. Армянские обвиняемые - это не символы для политических игр, а фигуранты уголовных дел. Мирный договор не превращается от их упоминания в документ с магическим эффектом. Наоборот, он рискует превратиться в юридический тупик.

Так что, господин "Рыбарь", исключение этого пункта - не "уступка Баку", а чистая рациональность. Это хирургическая точность переговорного процесса, исключающая возможность торга жизнями и судьбами. Азербайджан действует не в жанре пропагандистской трагикомедии, а в логике современного международного права. И именно это, видимо, больше всего раздражает тех, кто привык мыслить не категориями права, а категориями мифологии.

Далее, признание границ по Алма-Ате - "стратегическая сдача" армян? Бред! Это - не "вчерашний сюрприз", а базовая рамка, в которую стороны заходили еще со встречи в Праге в 2022 году: uti possidetis juris, то есть признание советских административных границ в качестве международно-правовой основы.

Без этой аксиомы демаркация технически невозможна. Более того, уже были практические шаги: старт делимитации в 2024-м и передача четырех азербайджанских сел как первый элемент картографического согласования.

Это - переход системы из "эскалационного" равновесия в "risk-dominant equilibrium" с прогнозируемой линией.

Один из самых ярких примеров абсурда в тексте Звинчука - это его рассуждения о "Мосте Трампа" и "Зангезурском коридоре". Он утверждает, что Пашинян отказывается раскрывать детали, при этом фактически анонсируя новые уступки. Это пример когнитивного диссонанса, который он сам же и создаёт.

Как можно одновременно скрывать детали и анонсировать уступки, которые якобы за ними стоят?

На самом деле, вопрос транспортных коммуникаций - это один из ключевых вопросов региональной интеграции. Если Армения получит возможность для беспрепятственного транзита своих грузов, а Азербайджан и Турция получат выход к своим партнёрам, это станет win-win ситуацией. Но "Рыбарь" видит в этом только злой умысел, потому что его миссия - не поиск компромиссов, а подрыв стабильности.

Ибо по мнению заказчиков и хозяев Звинчука, "Мост Трампа" - это "Зангезур без таможни". Дурно пахнущая конспирологическая фантазия. Перезапуск маршрута в коридорной дискуссии оформлен в виде TRIPP - Trump Route for International Peace and Prosperity. Ключевое: суверенитет Армении сохраняется, оператор - частный (а не иностранная юрисдикция с "экстерриториальностью"), и логика проекта - развитие инфраструктуры (железная дорога, энергетика, цифра) с диверсификацией связности региона.

Это не "дырка в границе", а классический "инфраструктурный мир" (commercial peace theory), который переводит риск силовой игры в экономические издержки. И это зафиксировано в публичных источниках, а не "в переписке анонимных инсайдеров".

Далее Звинчук цитирует Пашиняна о том, что "Армения и Азербайджан живут в совершенно ином Южном Кавказе" и должны "учиться миру с нуля". "Рыбарь" интерпретирует это как уступку, как будто мир - это нечто, от чего можно отказаться в пользу войны. Это напоминает позицию некого контрпродуктивного провидца, который видит в любом конструктивном шаге только лишь слабость.

С точки зрения Realpolitik, стремление к миру - это не признак слабости, а высшая форма государственной мудрости. В условиях, когда военное решение проблемы невозможно, а продолжение конфликта несёт угрозу существованию самой страны, дипломатия и поиск компромиссов становятся единственным выходом.

Разве не о том же говорил Уинстон Черчилль, что "лучше десять лет переговоров, чем один день войны"?

Звинчук сокрущается, что, мол, оказывается, в Баку не снижают градус риторики - значит, гарантий нет. Риторика - это шум. Гарантии - это институты, процедуры и издержки за нарушение.

Вашингтонские договоренности увеличивают "стоимость выхода" из процесса для обеих сторон, а параллельная демаркация по Алма-Ате создает физическую базу для режимов безопасности. Плюс - связность через TRIPP привязывает бизнес-интересы региональных и внешних игроков к сохранению стабильности.

В такой конфигурации даже "ястребиная" риторика не конвертируется автоматически в действие, потому что действует "механизм запирания" (lock-in) через международные обязательства и экономические контракты. Факт наличия самих договоренностей и параллельной работы по границе - подтвержден.

Все нарративы "Рыбаря" разваливаются под проверкой. Во-первых, он заменяет институциональные факты эмоцией. Мирные документы - это не "сдача", а алгоритм снижения неопределенности: разграничение границы, разнесение спорных тем по трекам, подключение внешних стейкхолдеров, чтобы распределить риски.

Во-вторых, он сознательно смешивает уровни: коллективно-политическая "идея возврата" и индивидуальные права - не одно и то же. Их путаница нужна, чтобы любое прагматичное решение маркировать как "предательство". Между тем, сам Пашинян артикулирует опасность именно политизации темы - и это можно проверить по его речи, а не по фантазиям Телеграма.

В-третьих, он выдает технические шаги по демаркации за "утраты". Но согласование участков и возврат долгие годы спорных сел - это нормальная работа комиссий по картам, а не "геополитический разгром".

В-четвертых, он демонизирует инфраструктурный проект, который в публично доступных описаниях прямо привязан к сохранению суверенитета Армении. Это не "коридор без контроля", а инструмент связывания экономик - хорошо известный в политологии способ снижения вероятности конфликта через взаимозависимость.

В сухом остатке: "Рыбарь" предлагает вам эмоциональную карту мира, где любая деэскалация - измена, любой компромисс - поражение, а любая инфраструктура - заговор.

Реальный мир сложнее. Он про снижение энтропии, про ценность времени без выстрелов и про такие скучные, но спасительные вещи, как демаркация по картам, юридические оговорки, механизмы освобождения людей и коммерческие контракты.

Когда на кону - мир, взрослые выбирают институции. Телеграм - просмотры. Выбор между ними делает не "предатель", а ответственный политик.

Всё, что написано Звинчуком, - это не анализ, а политический памфлет, написанный в соответствии с чётким темплатом. Он использует знакомую нам риторику, в которой любое движение к миру - это предательство, а любая попытка диалога - это уступка.

Его цель - не помочь Армении, а, наоборот, вбить клин между народом и правительством, толкнуть страну на путь новой конфронтации.

Это классический пример того, как информация превращается в оружие. Вместо того чтобы поддержать мирный процесс, Звинчук и его единомышленники призывают к хаосу, который, по их расчётам, должен принести им дивиденды. Но история, как мы знаем, жестоко наказывает тех, кто пытается играть в такие игры, потому что в конечном счёте, проигрывают все.

Поэтому, читая подобные "анализы", всегда стоит помнить, что самый опасный шторм - это не тот, который бушует на море, а тот, что создаётся в головах.