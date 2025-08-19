Великобритания отзовет спорное к Apple требование

Правительство Великобритании согласилось отозвать свое спорное требование о доступе к зашифрованным данным пользователей Apple в iCloud. Об этом, как пишет MacRumors, сообщила директор разведки США Тулси Габбард, заявив, что это решение предотвратит создание "бэкдора", который мог бы поставить под угрозу конфиденциальность миллионов пользователей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своем сообщении в социальной сети X (ранее Twitter) Габбард заявила, что Великобритания отказалась от планов заставить Apple предоставить "бэкдор", который "позволил бы получить доступ к защищенным зашифрованным данным американских граждан и посягнул бы на наши гражданские свободы".

Великобритания согласилась отменить приказ, но он еще не был официально отозван. Сообщается, что Apple пока не получила никаких официальных сообщений от какого-либо правительства.

Ранее в этом году Великобритания использовала свой Закон о следственных полномочиях (Investigatory Powers Act, IPA) для требования секретного доступа к зашифрованным пользовательским данным, загруженным в iCloud по всему миру. В ответ Apple заявила, что предпочтет удалить функцию расширенной защиты данных (Advanced Data Protection) из Великобритании, нежели пойти на компромисс со своими стандартами безопасности.

Компания четко дала понять, что готова отозвать ключевые функции iCloud, такие как FaceTime и iMessage, из Великобритании, если ей придется ставить под угрозу безопасность пользователей. Британская сторона обосновывала свое требование необходимостью борьбы с терроризмом и расследованиями случаев сексуального насилия над детьми.