НАТО проведет встречу начальников Генштабов по Украине
Североатлантический альянс подтвердил проведение 20 августа совещания начальников Генштабов, посвященного ситуации вокруг Украины.
Как сообщили в пресс-службе НАТО, встреча пройдет в формате видеоконференции, передает Day.Az.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники писало, что в ходе консультаций главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич представит участникам доклад о результатах переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, прошедших на Аляске.
Также ожидается подключение к обсуждению председателя Объединенного комитета начальников штабов США Дэна Кейна.
