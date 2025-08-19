https://news.day.az/autonews/1774990.html В Китае придумали авто, для которого парковка и пробки - не проблема - ВИДЕО В Китае инженеры представили необычный автомобиль, способный поворачивать все колёса на 180 градусов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Такая конструкция позволяет машине легко маневрировать, разворачиваться даже в тесных условиях и буквально "выскальзывать" из пробок.
В Китае придумали авто, для которого парковка и пробки - не проблема - ВИДЕО
В Китае инженеры представили необычный автомобиль, способный поворачивать все колёса на 180 градусов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Такая конструкция позволяет машине легко маневрировать, разворачиваться даже в тесных условиях и буквально "выскальзывать" из пробок. Разработчики уверены, что технология станет прорывом для городского транспорта, где манёвренность играет ключевую роль.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре