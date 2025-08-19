В Китае придумали авто, для которого парковка и пробки - не проблема

В Китае инженеры представили необычный автомобиль, способный поворачивать все колёса на 180 градусов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Такая конструкция позволяет машине легко маневрировать, разворачиваться даже в тесных условиях и буквально "выскальзывать" из пробок. Разработчики уверены, что технология станет прорывом для городского транспорта, где манёвренность играет ключевую роль.

Представляем вашему вниманию данное видео: