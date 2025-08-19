https://news.day.az/autonews/1774990.html

В Китае придумали авто, для которого парковка и пробки - не проблема - ВИДЕО

В Китае инженеры представили необычный автомобиль, способный поворачивать все колёса на 180 градусов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Такая конструкция позволяет машине легко маневрировать, разворачиваться даже в тесных условиях и буквально "выскальзывать" из пробок.