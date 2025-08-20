https://news.day.az/society/1774999.html На 12 улицах в Баку отключат газ В двух районах столицы возникнут перебои в газоснабжении. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз". 20 августа, с 10:00 в связи с ремонтными работами на газопроводах в Сураханском и Наримановском районах столицы подача голубого топлива будет приостановлена.
На 12 улицах в Баку отключат газ
В двух районах столицы возникнут перебои в газоснабжении.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".
20 августа, с 10:00 в связи с ремонтными работами на газопроводах в Сураханском и Наримановском районах столицы подача голубого топлива будет приостановлена.
На время проведения работ будет временно прекращено газоснабжение на улицах У.Гаджибекова, Мейдан, Г.Ахундова, М.П.Вагифа и А.Джапаридзе в поселке Амирджан Сураханского района, а также на улицах Маяк, А.Гейдарова, А.Черняевского, П.Чайковского, И.Хидаятзаде, М.Нагиева и на проспекте Г.Алиева в Наримановском районе.
