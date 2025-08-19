Азербайджанский голкипер продолжит карьеру в Албании

Азербайджанский голкипер Эльмеддин Мамедов продолжит карьеру за пределами страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 29-летний вратарь, который в прошлом сезоне выступал за "Мингячевир", подписал контракт с албанским клубом "Люфтетари Гирокастра". Соглашение рассчитано по схеме 1+1.

О подписании договора объявила пресс-служба клуба Первой лиги Албании.

Ранее Мамедов успел поиграть в составе зарубежных команд: "Алга" (Киргизия), "Цхинвали" (Грузия), "TC Sports Club" (Мальдивы), "Muras United" (Киргизия), "St. Andryus" (Мальта), "Yedinstvo Bihac" (Босния и Герцеговина).