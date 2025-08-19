https://news.day.az/sport/1774980.html

Азербайджанский голкипер продолжит карьеру в Албании

Азербайджанский голкипер Эльмеддин Мамедов продолжит карьеру за пределами страны. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 29-летний вратарь, который в прошлом сезоне выступал за "Мингячевир", подписал контракт с албанским клубом "Люфтетари Гирокастра". Соглашение рассчитано по схеме 1+1.