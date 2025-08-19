В Португалии продолжаются пожары

В Португалии продолжаются пожары, ежедневно тысячи людей вынуждены эвакуироваться, страховые компании просят помощи у государства

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео пожар добрался до города Арганил с 15 тысячами населения.