В Португалии продолжаются пожары, ежедневно тысячи людей вынуждены эвакуироваться, страховые компании просят помощи у государства Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео пожар добрался до города Арганил с 15 тысячами населения.
