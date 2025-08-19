https://news.day.az/officialchronicle/1774860.html Президент Ильхам Алиев принял президента компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам - ФОТО 19 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам Джареда Коэна.
Президент Ильхам Алиев принял президента компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам - ФОТО
19 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам Джареда Коэна.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре