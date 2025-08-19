Президент Ильхам Алиев принял президента компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам

19 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам Джареда Коэна.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

