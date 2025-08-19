АФФА заплатит клубам за выход на поле местных футболистов

Согласно решению Исполнительного комитета АФФА от третьего февраля, будет применяться механизм финансового поощрения за появление местных футболистов на поле в составе клубов, участвующих в Премьер-лиге Мисли, в сезоне 2025/2026.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, согласно решению, премиальный фонд будет формироваться за счет гонораров легионеров, включенных в бланки заявок клубов, участвующих в Премьер-лиге Мисли.

Согласно новому правилу, определенная часть средств, выделяемых от гонораров легионеров (минимум 1 000 000 манатов), будет распределена между клубами, участвующими в Премьер-лиге Мисли. Также клуб, чьи местные футболисты (с учетом коэффициента) набрали наибольшее количество очков в течение сезона, получит дополнительные средства (50 000 манатов от общей суммы).

Общее количество минут, сыгранных местными игроками в составе каждого клуба, будет рассчитываться в соответствии с процентной долей от общего количества минут, сыгранных местными игроками всех клубов Премьер-лиги Мисли.

В матчах Премьер-лиги Мисли местному футболисту будет присвоен общий коэффициент 1,0, игроку в возрасте 21 года и моложе - 1,5, воспитаннику команды (выступавшему в младших возрастных группах или резервной команде одного клуба не менее трех сезонов подряд до перехода в основной состав) - 2,0.

Расчет будет производиться только за 90 минут основного времени. Игрокам, вышедшим на поле в компенсированное время, будет засчитана только одна минута. Если игрок попадает в несколько категорий одновременно, его игровое время будет рассчитываться с наибольшим коэффициентом.