Два блогера чуть не погибли в прямом эфире - ВИДЕО

В Техасе машина протаранила ресторан, когда два блогера снимали обзор на еду. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Блогеры NinaUnrated и Патрик Блэквуд устроили коллаб и дегустировали на камеру блюда в ресторане Piada в Хьюстоне, когда прямо в стекло заведения влетел автомобиль.