Два блогера чуть не погибли в прямом эфире

В Техасе машина протаранила ресторан, когда два блогера снимали обзор на еду.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Блогеры NinaUnrated и Патрик Блэквуд устроили коллаб и дегустировали на камеру блюда в ресторане Piada в Хьюстоне, когда прямо в стекло заведения влетел автомобиль. Машина въехала именно за столик, где сидела пара. 

Сантьяго и Блэквуд отделались неглубокими порезами и ушибами.

Представляем вашему вниманию данное видео: