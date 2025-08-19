https://news.day.az/world/1774917.html Два блогера чуть не погибли в прямом эфире - ВИДЕО В Техасе машина протаранила ресторан, когда два блогера снимали обзор на еду. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Блогеры NinaUnrated и Патрик Блэквуд устроили коллаб и дегустировали на камеру блюда в ресторане Piada в Хьюстоне, когда прямо в стекло заведения влетел автомобиль.
В Техасе машина протаранила ресторан, когда два блогера снимали обзор на еду.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Блогеры NinaUnrated и Патрик Блэквуд устроили коллаб и дегустировали на камеру блюда в ресторане Piada в Хьюстоне, когда прямо в стекло заведения влетел автомобиль. Машина въехала именно за столик, где сидела пара.
Сантьяго и Блэквуд отделались неглубокими порезами и ушибами.
