Автор: Мехти Ахмедзаде

Бывший министр труда и соцвопросов Армении Мане Тандилян решила напомнить о себе, разослав в США очередное письмо с обвинениями в адрес Азербайджана. Чиновница, известная громкими, но бесплодными заявлениями, пытается представить осужденных за реальные преступления лиц "пленными" и облечь тему в религиозную оболочку, рассчитывая вызвать давление на Баку.

На что надеется Тандилян, учитывая развивающиеся отношения Азербайджана и США на фоне президентства Дональда Трампа, непонятно. Она всерьёз полагает, что он может вмешаться ради Араика, Варданяна и Ко., над которыми проходит суд по делу о многочисленных преступлениях против азербайджанского народа.

Да, именно преступлений. Арутюнян и вся эта шобла не являются пленниками или жертвами. Они преступники, которые должны ответить перед законом. Поэтому и проходят слушания - открытые и публичные.

Трамп - это не Байден. Он уважает тот факт, что у каждой страны свои законы и юриспруденция. Дело этих "пленников" - внутреннее дело Азербайджана, и вмешиваться он не станет. В отличие от демократов, любивших прикрываться "правами человека" ради вмешательства во всё подряд, Трамп всегда делает ставку на прагматизм и собственные интересы.

Его электорат ценит политику "закона и порядка", и было бы нелепо, если бы он встал на защиту обвиняемых в терактах и массовых убийствах. К тому же Вашингтону сегодня важно укреплять стратегическое сотрудничество с Баку, а не рисковать ради одиозных фигур, которых и в самой Армении многие считают предателями.

По сути, просьба Тандилян звучит как политическая наивность. Никто в Белом доме не станет жертвовать отношениями с важным партнёром ради спасения людей, чьи руки по локоть в крови. Трамп, в отличие от Байдена, не играет в дешевый популизм - он действует жёстко и прагматично.