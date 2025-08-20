https://news.day.az/unusual/1775087.html Удары молнии над Пекином удивили соцсети - ВИДЕО Вид с борта самолёта на молнию над Пекином удивил пользователей соцсетей. Как передает Day.Az, кадры удивительного явления опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
