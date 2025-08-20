В Азербайджане завершен выбор специальности для поступления в вузы

Завершился выбор специальности для поступления в высшие учебные заведения Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, 86 460 абитуриентов подтвердили электронные заявления по выбору специальности для поступления в вузы.

Отметим, выбор специальности начался 11 августа.