Иран проведет ракетные учения на море
ВМС Ирана проведут завтра ракетные учения.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в манёврах, которые пройдут в северной части Индийского океана и в Оманском море, примут участие боевые корабли, подводные лодки, летательные аппараты, береговые и морские ракетные силы, а также системы радиоэлектронной борьбы.
Учения планируется проводить два дня.
