Иран проведет ракетные учения на море

ВМС Ирана проведут завтра ракетные учения.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в манёврах, которые пройдут в северной части Индийского океана и в Оманском море, примут участие боевые корабли, подводные лодки, летательные аппараты, береговые и морские ракетные силы, а также системы радиоэлектронной борьбы.

Учения планируется проводить два дня.