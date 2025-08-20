https://news.day.az/world/1775061.html

Иран проведет ракетные учения на море

ВМС Ирана проведут завтра ракетные учения. Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в манёврах, которые пройдут в северной части Индийского океана и в Оманском море, примут участие боевые корабли, подводные лодки, летательные аппараты, береговые и морские ракетные силы, а также системы радиоэлектронной борьбы.