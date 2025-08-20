https://news.day.az/society/1775069.html

Тысячам абонентам в Сумгайыте отключат газ

Сегодня в городе Сумгайыт у 3500 абонентов будет отключен газ. Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Сумгайытском РИУ Производственного объединения "Азеригаз". Отмечается, что ограничение подачи газа связано с проведением работ по подключению существующих газопроводов к узлу баланса на территории 6-го микрорайона города.