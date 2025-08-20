Автор: Зульфугар Ибрагимов

"Сэнсэй" Никола Пашиняна Левон Тер-Петросян продолжает нападать на бывшего воспитанника. Был период, когда Тер-Петросян внезапно прозрел и принялся бегать по Еревану и уверять, что Армении конец, если не вернет земли Азербайджану. Период закончился, когда не смог вернуться к власти, хотя очень хотелось.

Истинное лицо этого политика показало себя, когда в Сеть попали ролики за 1993 год, вывалившие на публику все то, что должно было оставаться за кадром. Ролики широко разошлись по соцсетям и никого не оставили равнодушными. Напомним, что на записи - пламенная речь тогдашнего президента Армении на учредительном собрании "Еркрапа", в которой он выложил всю правду о делах и мотивах националистов. Лучшей обвинительной речи в адрес армянского нацизма и придумать невозможно.

После слов Никола Пашиняна о том, что возвращение армян в Карабах невозможно, и Армения с международными организациями должны заняться интеграцией в самой стране, бывший наставник устроил разгром премьер-министру.

Экс-президент обвинил премьер-министра в проблемах армян Карабаха, увлеченно вспоминал, как сам в начале 90-х классно решил такую же проблему, а вот Пашинян только обижает карабахских, и они, обиженные, идут и митингуют. Вон даже военный преступник Самвел Бабаян предлагал свои бесценные услуги, но премьер не захотел иметь с ним дела. Что совершенно закономерно. Вся эта масса была перемещена по приказу "свыше" из Азербайджана в Армению с совершенно конкретными целями. Карабахские армяне были нужны идеологам сепаратизма в качестве электората, который поддержит оппозицию. Население собственно Армении отказываться от Пашиняна не захотело, а разозленные "беженцы", как ожидалось, снесут его с поста. Все же граждане Армении. Но Пашинян оказался хитрее - все эти граждане Армении превратились в незаконных граждан и повисли в воздухе.

Да, для Армении после тридцати лет изоляции и экономического кризиса сложно взять и обустроить сто тысяч человек. В самой Армении безработица, а свободного, точнее, брошенного жилья много в сельской местности, куда карабахские заселяться не хотят. Никто не голодает, потому что международные организации и покровительствующие страны всячески помогают. Для добровольно и с комфортом выехавших из Карабаха армян делается все то, что не делалось в свое время для азербайджанских беженцев, жертв этнических чисток и депортации. Посмотрите, как Россия старается. Сколько всего сделала армянам за последние недели назло Азербайджану. И не она одна.

И вообще, Тер-Петросян человек уже далеко не молодой. Не сегодня-завтра у него встреча с боженькой, и отягощать свой и без того тяжелый груз грехов очередной ложью не стоит. Обращать претензии он должен не к правительству, а к таким, как Самвел Бабаян, которые вынудили соплеменников покинуть Азербайджан, а теперь хотят присосаться к международным грантам. Обещали людям кренделя небесные, а именно - либо быстрый переезд в Европу, либо скорое возвращение с музыкой. В Европу армян не пустили - армянские общины и так укомплектованы сверх меры. "Обратно с музыкой" тоже не получилось. Кто виноват? Неужели Пашинян?

И, между прочим, сказки дедушки Левона о собственных благодеяниях не соответствуют действительности. Достаточно поднять архивы армянских СМИ тех лет. Армяне, безбедно и комфортно проживавшие в Азербайджане до конфликта, как и армяне Карабаха, оказались разменной картой, сакральной жертвой для устроителей кровавой бойни за чужие территории.

Армяне, вынужденные покинуть Азербайджан после развязанной Ереваном войны, пришлись в Армении не ко двору. Их горькой судьбе была посвящена пресс-конференция первого омбудсмена Армении Ларисы Алавердян, состоявшаяся в июне 2016 года. Алавердян заявила, что за 28 лет так и не были решены жилищные проблемы людей, многие из них до сих пор живут в ужасающих условиях, по найму. Ответственные структуры мотивируют это тем, что в бюджете нет денег. Гранты, выделяемые международными структурами на жилье для этой категории граждан, регулярно расхищаются. Обращаться в суд не имеет смысла, так как выходцы из Азербайджана в любом случае проигрывают дела. И так далее.

В те годы было немало публикаций, в которых бывшие жители Баку рассказывали о негативном к ним отношении в Армении, о нежелании властей решать их проблемы. Хорошо устроился только тот, кому удалось выехать. В тот период в России и на Западе принимали армян, представлявшихся беженцами. Известны случаи, когда желающие устроиться на Западе представители других национальностей выдавали себя за бакинских армян и получали преференции. Сегодня эта лавочка закрылась, и нынешние "беженцы" не смогли пойти по стопам "отцов", застряв в Армении. Это, а не невнимание властей, бесит их больше всего.

Напоследок вернемся к упомянутому выше видео. После этого ролика о Левоне Тер-Петросяне говорят исключительно сквозь призму его выступления 32-летней давности. Все его прозрения и умные слова превратились в ничто на фоне открывшегося всем истинного лица этого "интеллигента", обошедшего в цинизме даже неуча Саргсяна.

Это видео нашел и озвучил на русском языке блогер Альберт Исаков.

На собрании террористов "Еркрапа" Тер-Петросян заявил: "Благодаря этому движению Армения и Карабах решили одну проблему, которую 600 лет армянский народ не мог решить - Армения и Карабах были полностью очищены от других наций. Повторяю - это 600-летняя проблема, ее значение армянский народ будет ощущать еще 600 лет после этого. Представьте, что если бы в Армении было бы 170 тысяч людей других национальностей, то сегодня у армян не было бы государства, они были бы не в состоянии защитить свои северные и восточные районы, район Севана, получили бы тут три новые проблемы".

Так вот, сегодняшние "беженцы" это как раз и есть результат решения Тер-Петросяном и ему подобными той самой "600-летней проблемы". Мы бы не желали армянскому народу, чтобы он "ощущал ее значение еще 600 лет".