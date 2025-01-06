Голая правда об армянском нацизме: кто он, учитель Пашиняна?

Автор: Лейла Таривердиева

Армянский национализм, граничащий с нацизмом - явление, еще хорошо не изученное. Не потому что возник он только что, а потому что всегда прятался за ширмой "святой мести" и в таком виде с готовностью воспринимался миром. Зверства, учиненные армянами в Османской Турции против турецкого и курдского народов, беспрецедентная резня, устроенная дашнаками в Баку и других городах Азербайджана в марте 1920 года, жестокие этнические чистки и геноцид азербайджанцев на территории Армении и на оккупированных ею землях с 1987 по 1994 годы, варварские обстрелы мирных азербайджанских городов во время 44-дневной войны - все это осталось за границами мирового интереса, так как обвинять в чем-то мнимо многострадальное армянство как-то не принято. Армяне всегда исполняют роль жертв, даже если эти "жертвы" выжигают глаза младенцам.

Надо сказать, что роль жертвы нашим соседям удается очень хорошо. У них всегда много благодарных зрителей, готовых достать платочки и утереть им слезы и сопли. Благодаря активному лоббингу и деньгам диаспоры, а также "христианскому клубу" деяниями армянских нацистов в мире мало интересуются. Армянской стороной и проармянской пропагандой было создано много мифов, призванных сформировать образ безвинных цивилизованных армян, которые всего лишь хотели чужие территории и получили за это от кочевников и варваров войну. Утверждено, что карабахский конфликт начался с событий в Сумгайыте, и теоретикам наплевать, что еще задолго до этого в Армении уже шли этнические чистки и первыми жертвами развязанного армянами конфликта были как раз азербайджанцы - мирные жители тогда еще Армянской ССР. Если начать в этом разбираться, придется аннулировать десятки резолюций, принятых в европейских структурах и западных парламентах в поддержку армян, переписать тысячи заказных опусов и лишиться довольствия, на котором многие годы кормится лобби.

Карабахский конфликт больше не существует, он закрыт и запечатан азербайджанской стороной, и Баку не позволит никому больше прикасаться к этой теме. Однако это не значит, что к делу не могут быть приложены новые факты, способные прояснить, что творилось на самом деле на Южном Кавказе в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века. В отличие от тех лет, сегодня у Азербайджана достаточно ресурсов, возможностей и друзей, чтобы не дать остаться в тени, например, тому, что стало известно на днях благодаря известному блогеру Альберту Исакову.

Опубликованное Исаковым на минувшей неделе видео выставляет напоказ истинную суть национальной идеи Армении во всей ее красе.

Блогер нашел и озвучил на русском языке выступление первого президента Армении Левона Тер-Петросяна перед членами добровольческой, а точнее террористической организации "Еркрапа". Молодой и "победоносный" Тер-Петросян рассказывает о достижениях своего АОД - Армянского общенационального движения, и объясняет предпринятые им шаги. Запись сделана в июле 1993 года, как раз в те дни, когда армянские оккупанты вошли в Агдам и уже начали сжигать город. О чем Тер-Петросян торжественно, под бурные аплодисменты сообщил присутствующим в конце своего выступления.

Поражает цинизм, с которым первый президент Армении рассказывает о совершенных армянской стороной преступлениях. Видимо, он не считает этнические чистки преступлениями. Преступлением этническая чистка становится только тогда, когда сами армяне пытаются обвинить в ней кого-то другого. А в их исполнении и чистки, и геноцид это не преступное деяние, а исполнение вековой мечты. Послушаем Тер-Петросяна. "Благодаря этому движению Армения и Карабах решили одну проблему, которую 600 лет армянский народ не мог решить - Армения и Карабах были полностью очищены от других наций. Повторяю - это 600-летняя проблема, ее значение армянский народ будет ощущать еще 600 лет после этого. Представьте, что если бы в Армении было бы 170 тысяч людей других национальностей, то сегодня у армян не было бы государства, они были бы не в состоянии защитить свои северные и восточные районы, район Севана, получили бы тут три новые проблемы", - говорит первый президент.

И с ужасом перечисляет: в трех районах азербайджанцы составляли большинство. Это Варденис, Масис и Амассия, огромное их количество проживало в Зангезуре. Тер-Петросян перечисляет эти факты с такими эмоциями, будто говорит о спасении Армении от орд превосходящих по силе и численности невиданных чудовищ. А слушающие его в зале кивают головами, и глаза их горят гордостью и энтузиазмом. Им ли не гордиться. Как организация "Еркрапа" была создана в 1993 году, но большинство членов этой террористической структуры имело прямое отношение к расправам над мирными азербайджанцами.

Спасибо Альберту Исакову. Его труд является свидетельством того, что этнические чистки в Армении были санкционированы и спланированы, а не являлись результатом местных конфликтов и чьего-то хулиганства. Это была подготовленная акция, в которой участвовало и власти, и националистические движения, и полиция. Одним словом, все армянское общество, то самое, что, по словам Тер-Петросяна, "600 лет" ожидало, когда же сумеет избавиться от коренного населения территорий, на которые было заселено.

Впрочем, армянский национализм никогда не гнушался и жертвоприношениями в лице собственных соплеменников. Тер-Петросян открыто заявил, что проживавшие в Баку армяне стали жертвами устроенных Ереваном игрищ, о чем он, Левон, совершенно не жалеет. Эти люди могли стать "пленниками" и "лучшим рычагом для того, чтобы поставить армян на колени". То есть могли помешать осуществлению "600-летней мечты", если бы не были принесены в жертву. Ничего что они пострадали, зато какая-то часть перебралась в Армению и поможет исправить там демографическую ситуацию, размножаясь...

Слушая циничные рассуждения о судьбе армян, перестаешь возмущаться безразличию Тер-Петросяна к судьбе азербайджанцев.

В 1993 году, в дни "побед" Левон Тер-Петросян еще не видел мрачного будущего своей страны. Он рассчитывал, что впереди армян ждут 600 дополнительных победных лет в разросшейся многомиллионной Армении, процветание которой будет построено на крови и слезах коренного населения. У первого президента в период его триумфа было много планов. Он поведал террористам "Еркрапа", что собирается остановить войну, установить прочный мир, а потому 20-30 лет тянуть резину с переговорами о статусе Карабаха. Тем временем, по его расчетам, захваченный Карабах удастся укрепить, развить, увеличить его население и экономику. На фоне раздираемого гражданским противостоянием и хаосом Азербайджана того времени все это казалось Тер-Петросяну вполне выполнимой задачей. Он слишком много копался в архивах Матенадарана вместо того, чтобы потратить время на изучение реалий. Понимание катастрофы пришло только в 1997 году, когда Азербайджан уже ушел заметно вперед под руководством Гейдара Алиева и очертания будущего стали до невыносимости четкими.

В сентябре 1997, всего через четыре года после нацистских разглагольствований на сходке "Еркрапа" Тер-Петросян дал потрясшую "победителей" пресс-конференцию, на которой заявил о необходимости компромиссов и губительности сохранения статус-кво для Армении. Это прозрение стоило Тер-Петросяну власти. Однако идеализировать этого деятеля не будем. Прозреть его заставило не понимание адской сути сотворенного армянством, а предчувствие провала. Когда Армения стояла на пороге исполнения "вековой мечты", он рассуждал о жертвах этнических чисток как о грязи, от которой следовало очистить Армению. Для него, как и для других адептов национальной идеи, рожденной врагом рода человеческого, азербайджанцы были помехой, низшей расой, не заслуживающей делить одно пространство с армянами. Поэтому они были без зазрения совести удалены. А какими методами - не суть важно.

Выступая на сборище террористов и военных преступников, первый президент еще не знал, чем все это "победное" безумие закончится для Армении. Поэтому он был откровенен и не стыдился признаваться открытым текстом в целенаправленных этнических чистках, осуществленных во исполнение всеармянской националистической мечты. Он выступал перед своими и не задумывался о том, как его слова будут восприняты через тридцать лет. Но всеармянская мечта не протянула не то что 600-т, а даже тридцати лет, рухнув осенью 2020 года.

Сегодня Армения, виновная в массе преступлений против человечности, подает в международные инстанции иски против Азербайджана, обвиняя его в этнических чистках. Армения, изгнавшая двести тысяч азербайджанцев, сегодня отказывается обсуждать их возвращение на земли предков, при этом требуя безоговорочного и коллективного возвращения армян в Карабах. Большего цинизма и наглости представить невозможно. И в этом упорстве во зле ее активно поддерживают многие. В каких-то международных и европейских конторах со всей серьезностью рассматриваются жалобы на "этническую чистку армян", принимаются резолюции, делаются заявления, звучат требования о санкциях против Баку. Что является не меньшим цинизмом и наглостью.

Видео, выставленное Исаковым, следует перевести на английский и французский. Именно на этих языках чаще всего звучат инсинуации в адрес Азербайджана. Правда о преступлениях армянства должна быть широко распространена.

Кстати, ученик Тер-Петросяна Никол Пашинян все время пытается шантажировать Баку исками в международные суды, педалируя этнические чистки, которых не было. Если Баку согласится на то-то и то-то, он, видите ли, готов отозвать иски.

Не будем грубыми и не станем объяснять Пашиняну, куда ему следует идти с этими исками и как их с большей пользой применить. Думается, он и сам это понимает. А если не понимает, пусть обратится к своему наставнику Левону - тот в курсе.