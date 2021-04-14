"Тер-Петросян предлагал мне сдать Карабах еще в 2018 году"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в среду на заседании парламента, что экс-президент Левон Тер-Петросян предлагал ему вернуть Азербайджану земли в Карабахе еще летом 2018 года.

Об этом Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Я раскрою секрет, что сказал мне первый президент (Тер-Петросян - ред.) во время нашей встречи в июле 2018 года. Цитирую: "Земли уже должен дать". В обмен на что? Почему? Как? Представление первого президента, во всяком случае, сформированное в тот день, не выходило за эти рамки, все остальное вопрос оценки", - сказал Пашинян.