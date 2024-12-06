Трагедия азербайджанцев в Армении: депортация и геноцид...

Автор: Лейла Таривердиева

На протяжении многих десятилетий по умолчанию было принято считать, что права есть только у армян, а у их соседей - одни лишь долги и обязанности. Советская, российская и западная пропаганда усердно работали над созданием такого стереотипа. И, в конце концов, то, что Армения это всего лишь геополитический проект держав, большинством было забыто, а армянские слезки и сопельки превратились благодаря деньгам диаспоры в амриту для нечистоплотных политиков. Армения и армянство стали неподсудны, их преступления - табу для международного обсуждения и осуждения. Для большинства в тени всемирной истерики о "геноциде армян" осталась правда о масштабном геноциде турок и курдов, учиненном армянами в 1915 году. За проплаченным армянством международным сговором против Азербайджана была спрятана правда о судьбе сотен тысяч азербайджанцев, ставших жертвой этнических чисток, резни и депортации в Армении, где жили испокон веков их предки.

О людях, потерявших родину в конце 80-х годов прошлого века, хотели забыть. В самой Армении были уничтожены архивы, подделаны кадастровые документы, подчистую стерты следы азербайджанцев. Успокоенные международной поддержкой, армяне были уверены, что вопрос этнических чисток коренного населения Армении никогда не будет поднят настолько серьезно, чтобы начать беспокоиться. Об азербайджанских беженцах никто, ни одна инстанция не хотели слышать. Зевали и отворачивались.

Но все изменилось, когда Армения и ее опекуны решили, что могут требовать от Азербайджана беспрепятственно и без предусловий вернуть армян в Карабах. Вопрос западных азербайджанцев был выложен на стол неожиданно для противной стороны и жестко. Так жестко, что смахнуть его никак не удается. Армения оказалась перед неразрешимой для ее ментальности и идеологических основ дилеммой - согласиться на возвращение азербайджанцев или же распрощаться с мыслью о возможности возвращения армян в Карабах. Учитывая настроения в этой стране и неготовность зарубежных кругов давить на нее, по-видимому, Армении придется выбрать второе. Потому что никаких компромиссов в этом вопросе не будет. Условие о зеркальном возвращении азербайджанцев и армян останется в силе. Это условие справедливо и обосновано с точки зрения всех возможных международных правил и норм. Именно поэтому армянская сторона и напугана. У нее нет никаких возможностей отвертеться, а у ее опекунов - отвернуться. Азербайджан, как всегда, вооружен международным правом, и единственная возможность лишить его это оружия - переписать пакты и резолюции, на которых держится мир.

"Армения намеренно пытается представить деятельность Общины Западного Азербайджана как угрозу своей территориальной целостности. Однако целью Общины является обеспечение достойного возвращения наших изгнанных из Западного Азербайджана соотечественников на свои исконные земли в условиях мира и безопасности. Это сугубо вопрос прав человека. Представление Арменией деятельности Общины как угрозы является попыткой исказить истинную суть проблемы и отрицать право на возвращение, основанное на международном праве", - сказано в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции "Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении", прошедшей 5 декабря в Баку.

5 декабря отмечается как день памяти о депортации западных азербайджанцев. Эта дата связана с последней депортацией наших соотечественников из Армении, но таких депортаций за прошлое столетие была не одна. В течение ХХ века территорию нынешней Армении планомерно "освобождали" от коренного тюркского азербайджанского населения, прежде чем в марте 1989 года армяне, наконец, облегченно вздохнули и на открытии памятника Нжде в Гафане первый секретарь райкома партии Мкртчян радостно объявил: "Вы много трудились, однако не смогли очистить республику от азербайджанцев. Вашу большую мечту выполнили ваши внуки".

К исполнению этой своей мечты армянство шло кроваво.

Первый этап депортации охватывает 1918-1920 годы, когда из 80 тысяч азербайджанцев, проживавших на территории Араратской Республики на момент ее образования в мае 1918 года, в результате 30-месячного дашнакского правления до конца 1920 года осталось чуть более 10 тысяч человек. Коренное население территорий, на которых создавалась Армения, подверглось не только депортации, но и геноциду.

Второй этап депортации азербайджанцев из Армении приходится на послевоенный период, когда советское руководство во главе со Сталиным принесло в жертву экспансионистским планам СССР в отношении Турции азербайджанское население Армянской ССР. В результате в 1948-1953 годы из АрмССР было депортировано 53 тысячи азербайджанцев, земли и дома которых были заселены "репатриантами", прибывавшими из США и Ближнего Востока.

Последний, самый масштабный этап депортации приходится на 1988-1991 годы, после которого из более чем 200 тысяч азербайджанцев в Армении не осталось никого.

25 ноября 1988 года ЦК Компартии Армянской ССР утвердил план изгнания азербайджанского населения из Армении. Как можно узнать из открытых источников, план предусматривал бесчеловечные меры, которые уже к 5 декабря должны были "очистить" республику от "турок". Но армяне перевыполнили план и завершили "пятилетку" досрочно. До обозначенной даты во всех районах, в которых проживали азербайджанцы на территории Армении, армянскими вооруженными бандами были осуществлены тотальные этнические чистки, убийства и грабежи.

В ночь с 25 на 26 ноября армяне совершили вооруженное нападение на село Вартанлы (переименовано в Шаумян) поблизости от Ванадзора, 14 азербайджанцев были зверски убиты и сожжены. Спасшееся население деревни в условиях снега и мороза две недели пешком, через горы добиралось до Азербайджана, прячась днем в лесах от армянских банд и двигаясь по ночам.

27-29 ноября 1988 в городах Гугарк, Спитак и Степанаван Армянской ССР произошла резня азербайджанского населения. Это была не стихийно вспыхнувшая, а продуманная и организованная акция, в которой участвовали и рядовые жители, и местное партийное руководство, и правоохранительные органы. За три дня погромов было убито 33 азербайджанца. В целом с конца ноября и в начале декабря в Гугаркском районе было убито 70 азербайджанцев. Из них 21 человек (в том числе 6 женщин, 3 детей) в селе Гезелдере, 17 человек - в селе Вартана. Националисты не щадили ни детей, ни стариков. Так, были заживо сожжены 9-летний ребенок и 78-летняя женщина.

За десять дней до землетрясения в Спитакском районе произошла резня. Вооруженные армяне напали на автобусы с азербайджанскими беженцами, насильственно выдворенными из мест проживания и направлявшимися в сторону Азербайджана. Колонна была обстреляна армянской бандой во главе с офицером полиции. Не погибших от пуль мирных азербайджанцев постигла еще более страшная участь. Были убиты после истязаний 35 человек, скончался от избиений 41 человек, 11 человек были заживо сожжены, 2 армянские бандиты отрезали головы, 3 человека были утоплены, 11 погибли в результате истязаний электрическим током и так далее.

Таких страшных примеров очень много. Они опровергают жалкие попытки армянской стороны доказать, что азербайджанцы покинули Армению исключительно по собственному желанию, с комфортом, продав квартиры и дома и сняв деньги со сберкнижек.

Непосредственной причиной исхода азербайджанцев стали массовые беспорядки в Гугаркском, Горисском, Степанаванском, Калининском, Варденисском и ряде других районов Армении, где имели место погромы и поджоги жилищ, насилие, кровопролития, десятки убитых. В высылке азербайджанцев принимали активное участие многие государственные функционеры Армении. 27 ноября 1988 года, например, один из руководителей КГБ, начальник управления внутренних дел и местный партийный руководитель объехали деревни Сарал и Гурасли в районе Спитака и приказали азербайджанскому населению "убраться в течение двух недель". Когда же азербайджанцы отказались уезжать, на эти деревни напали вооруженные банды. Чиновники вернулись и повторили свои требования, сопровождая их угрозами. Жители деревень уехали на автобусах, увозя с собой только самое необходимое. Но в дороге по колонне машин открыли огонь, в результате чего три человека погибли.

По данным Госкомстата Азербайджанской ССР, к началу февраля 1990 года из Армении в Азербайджан бежали 186 тысяч азербайджанцев, а также 11 тысяч курдов и 3,5 тысячи русских. В середине 1990 года число беженцев в Азербайджане продолжало расти, поднявшись до 233 тысяч. Включая и турков-месхетинцев.

Если последняя, третья в ХХ веке депортация азербайджанцев была как бы "народной" и власти Армении старались скрыть свою причастность к совершенным преступлениям, то вторая волна "очистки" занимаемых армянами территорий от коренного населения проходила согласно постановлению Совета министров СССР.

10 марта 1948 года Совмин издал постановление №754 "О мероприятиях по переселению колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР". Этот документ был принят в дополнение к постановлению от 23 декабря 1947 года "О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР".

Декабрьское постановление указывало "переселить в 1948-1950 годах на добровольных началах в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР 100 тысяч колхозников и другое азербайджанское население из Армянской ССР, из них: 10 тысяч человек - в 1948 году, 40 тысяч человек - в 1949 году и 50 тысяч человек - в 1950 году". Так как добровольцев среди коренных жителей недавно образованной Армении не нашлось, понадобился еще один документ, который продемонстрировал бы твердость намерений Москвы помочь армянам в "очистке" республики от азербайджанцев. Это был сговор Москвы, дашнаков и армянской церкви против азербайджанского народа. Он был задуман и реализован, лишив азербайджанцев земель их предков, сломав судьбы сотням тысяч людей. Процесс легализации незаконного образования под названием Армения на Южном Кавказе, начавшийся в начале века, после Второй мировой успешно продолжился и завершился полной "победой". Обозначенное в постановлениях Совмина переселение было ничем иным как депортацией. Руководил исполнением решений партии и правительства Анастас Микоян, а роль "вышибал" исполняли дашнаки. В 1948 году из Армении было депортировано 24 631, в 1949 - 54 373, в 1950 году - 65 650 азербайджанцев. Переселение шло с применением насилия и, как видим, армяне постарались перевыполнить план и депортировать намного больше азербайджанцев, чем значилось в постановлении Совмина. Ну, чтоб два раза не ходить. "Ошиблись" на 45 тысяч человек.

Из открытых источников можно узнать о горькой судьбе жителей азербайджанского села Лембели. В декабре 1949 года в село прибыли сто машин с армянской милицией. Азербайджанцы были насильно выдворены из своих домов. При этом были погибшие и раненые. По словам очевидцев, тяжело раненых увозили якобы в больницу, но никаких сведений о них больше не было. Людям приходилось уезжать под угрозой расправы. Они были беспомощны перед организованной бандой, санкционированной самой Москвой. Чтобы узаконить депортацию, азербайджанцев заставляли подписывать бумагу о якобы добровольном желании переехать в Азербайджан.

Если за последние сто лет количество пришлых армян на территории Азербайджана неуклонно росло, то численность коренного населения- азербайджанцев в Армении только сокращалась. И сегодня Баку имеет полное право ставить вопрос о возвращении азербайджанцев, депортированных не только в конце, но и в середине ХХ века. Большинства из тех около 145 тысяч человек, что были изгнаны в 40-50 годы, конечно, уже нет в живых. Но есть их потомки. Можно понять страхи армянской стороны с ее дряблой демографией. Возвращение депортированных азербайджанцев со всеми их потомками создаст в Армении демографический кризис.

Но это проблемы и страхи Армении, нас они не волнуют. Баку волнует только то, будут ли армянские власти в состоянии обеспечить беспрепятственное и достойное возвращение коренного населения и сумеют ли гарантировать его безопасность. Разумеется, пока эти условия не будут обеспечены, Азербайджан не позволит никому переезжать в охваченную реваншизмом и национализмом Армению. А это значит, что не начнется и возвращение армян в Карабах. Второе без первого невозможно. Армянство хорошо защищено западным покровительством, однако даже оно не способно заставить Баку пересмотреть свои подходы. Это не спекуляции и не манипуляции. Это требование справедливости. И западным чиновникам придется, в конце концов, признать, что возвращение армян в Карабах и возвращение азербайджанцев в Армению это не "совершенно разные вопросы, которые нельзя смешивать".