https://news.day.az/officialchronicle/1712872.html

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам II международной конференции на тему "Право на возвращение - содействие справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении"

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам II международной конференции на тему "Право на возвращение - содействие справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.