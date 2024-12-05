https://news.day.az/officialchronicle/1712872.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам II международной конференции на тему "Право на возвращение - содействие справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении" Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам II международной конференции на тему "Право на возвращение - содействие справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам II международной конференции на тему "Право на возвращение - содействие справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении"
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам II международной конференции на тему "Право на возвращение - содействие справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.
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