Концепция возвращения в Западный Азербайджан

Обнародован полный текст Концепции по обеспечению мирного, безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении - Концепции возвращения, передает Day.Az.

1. Введение

Организация, учрежденная в 1989 году как "Азербайджанское общество беженцев" и получившая название "Община Западного Азербайджана" в 2022 году (Община), занимается защитой прав азербайджанцев, изгнанных из территории нынешней Армении.

Данная Концепция определяет общие рамки целей, принципов, подготовительных и исполнительных мероприятий, которые будут проводиться Общиной для возвращения азербайджанцев, насильно выселенных с территории нынешней Армении. Концепция основана на международном праве, соответствующем национальном законодательстве, исторических фактах и ​​служит установлению справедливости и мира.

2. Описание проблемы

За последние два века азербайджанский народ сильно пострадал от вооруженных конфликтов, оккупации, этнических чисток, насильственного переселения и геноцида. Полное изгнание азербайджанцев с территории нынешней Армении, где они когда-то составляли абсолютное большинство, завершилось в 1991 году. В результате этнических чисток на этой территории сейчас проживают исключительно армяне.

Этнические чистки, совершенные против азербайджанцев, в большинстве случаев были результатом системной деятельности государственных органов и осуществлялись путем насилия, массовой резни и других преступлений против человечности, а также грубых нарушений прав человека. Этот процесс был особенно тяжелым и беспощадным в 1905-06, 1918-21, 1948-53 и 1987-91-ых гг. Последствия этих актов, в том числе, результаты действий образований под названием "Республика Армения", "Республика Горная Армения" в 1918-21 гг., Советского Союза, в особенности печально известного руководителя СССР Иосифа Сталина, передавшего Армении многие регионы, включая Зангезур, где преобладающим населением были азербайджанцы, и подписавшего расистское решение о депортации из Армении ста тысяч азербайджанцев, а также Армянской ССР в 1987-91 годах все еще дают о себе знать.

На территории именуемой Арменией было повсеместно разрушено историческое и культурное наследие, принадлежащее азербайджанцам, включая мечети и кладбища, изменены географические названия, в отношении азербайджанцев осуществлялась расовая дискриминация систематического характера. Лица, участвовавшие в этнических чистках и других преступлениях против азербайджанцев, и их действия прославляются в Армении на государственном уровне.

Эта беспрецедентная несправедливость породила чувство безнаказанности в правящих кругах Армении и побудила их к территориальным притязаниям на международно-признанные территории Азербайджанской Республики, применению силы, военной оккупации, новым этническим чисткам в массовых масштабах и другим преступлениям против человечности.

Увенчание победой операции Азербайджанской Республики по самообороне против военного нападения и оккупации Армении в 2020 году стало важным шагом на пути восстановления справедливости и увеличило возможности для установления мира между двумя странами. С другой стороны, невозможность возвращения азербайджанцев, изгнанных с территорий нынешней Армении, продолжение политики моноэтнической государственности, этнических чисток и систематической расовой дискриминации является большой несправедливостью и создает серьезную угрозу для установления прочного мира.

3. Цели, задачи и подход

Община не приемлет несправедливость, совершенную против западных азербайджанцев в течение последних двух столетий и отвергает последствия этой несправедливости. Основываясь на право на возвращение, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других важных международных актах, Община заявляет своей главной целью создание условий для возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении в свои родные края, и обеспечения их индивидуальных и коллективных прав по возвращению туда. Основными целями и принципами деятельности, реализуемой данной концепцией, являются:

Достижение юридически обязывающего международного соглашения с соответствующим механизмом верификации и гарантии для добровольного, безопасного и достойного возращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении в свои родные края;

Обеспечение процесса возвращения соответствующими программами по безопасности, гуманитарной и социально-экономической помощи;

Установление международного мониторинга, отчетности, безопасности, вмешательства и других необходимых мероприятий по предотвращению повторного выселения, какой-либо дискриминации и причинения вреда по отношению к вернувшемуся населению;

Обеспечение устойчивой реабилитации и реинтеграции по отношению к вернувшимся лицам путем осуществления мер по восстановлению и примирению под международным контролем.

Как законный представитель западных азербайджанцев на протяжении десятилетий, Община будет играть активную роль в процессе возвращения, как заинтересованная сторона приложит усилия для ведения диалога и сотрудничества с соответствующими государствами и международными организациями и признания с их стороны в качестве легитимного визави.

Особые связи западных азербайджанцев с Азербайджаном, который на протяжении долгого времени заботился о них должны быть учтены, и должна быть создана возможность для их беспрепятственной связи с Азербайджанской Республикой после возвращения в родные края.

Процесс возвращения должен восстановить конфигурацию расселения западных азербайджанцев до изгнания. Попытки расселения азербайджанцев в разброс под разными предлогами, и путем юридических ухищрений являются одной из форм расизма и будут отвергнуты как пагубный подход препятствующий реинтеграции. Отклонение от этого принципа может произойти только на основании свободного волеизъявления и согласия соответствующих лиц.

Решение на возвращение изгнанного лица должно быть добровольным и для принятия им/ею этого решения ему/ей должна быть предоставлена полная информация относительно прав и возможностей. Должно быть учтено, что правомерное лицо может принять решение о возвращении только после того как он убедиться в возможности безопасного и достойного возвращения домой, в том числе обеспечении адекватных гарантий и выделении достаточных ресурсов для построения своей жизни во время и после возвращения, и что его/ее индивидуальные и коллективные права будут гарантированы на их исторической родине.

В процессе возвращения интересы женщин, детей и лиц, принадлежащих к социально уязвимой группе населения будут учитываться в качестве основного приоритета, международно-признанные прогрессивные концепции и стандарты в этой области, включая подход "Женщины, мир и безопасность" займут ведущее место в процессе возвращения.

Община понимает, что на протяжении последних двух столетий между армянским и азербайджанским народами существует глубокий разлад, и что в результате действий Армении, противоречащих международному праву значительное число людей в настоящее время страдает от проблем безопасности, и считает, что ответственность за возникшие политические, правовые, социальные, гуманитарные и проблемы безопасности лежит на Армении. Община, признавая гуманитарную неотложность объективным критерием в мирном урегулировании проблем безопасности, считает, что в процессе установления устойчивого мира время в течении которого несправедливость и правонарушения остаются нерассмотренными является основным критерием для уделения международного внимания.

Таким образом, чем дольше правонарушения и несправедливость остаются неразрешенными, тем сильнее становится чувство безнаказанности, и тем больше порождается несправедливость. Это, в свою очередь, поощряет fait accompli и такую бесчеловечную, ущербную и опасную тактику как предание забвению одну несправедливость путем совершения еще большей. В связи с этим, Община считает, что вопрос восстановления прав западных азербайджанцев, подвергшихся большой несправедливости, находится в ряду первых вопросов, которые следует рассмотреть в контексте региональной безопасности и восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном.

4. Планирование и основные вопросы исполнения

Община исходя из того, что право на возвращение является руководящим принципом международного права и прав человека, принимает во внимание нелегкость этого процесса. Община ожидает, что главным препятствием для реализации права на возвращение станет сопротивление Армении. Помимо этого, процесс возвращения cостоит из разрешения значительного количества юридических вопросов, компонента безопасности и приобретения больших объемов ресурсов. Наряду с Азербайджаном и Арменией, решение всех этих задач требует поддержки широкой международной общественности.

Община будет играть центральную роль на всех этапах процесса репатриации и продолжит свою деятельность после ее завершения.

Концептуально позиция Общины по основным темам возвращения выглядит следующим образом:

4.1. Международно-правовая база и гарантия

Первостепенной задачей является внесение в повестку дня международного сообщества изгнание азербайджанцев с территории современной Армении как беспрецедентной несправедливости, обеспечение признания продолжения этой ситуации как угрозы международному миру и безопасности, а также достижение юридически обязательных решений и соглашений с соответствующим механизмом верификации и гарантий, обеспечивающих право азербайджанцев на возвращение для установления устойчивого мира и справедливости. С этой целью Община будет пытаться, чтобы создание условий для возвращения азербайджанцев, изгнанных из Западного Азербайджана, было отражено как обязательство Армении в мирном договоре между Азербайджаном и Арменией.

Община начнет контакты с правительством Азербайджанской Республики, правительством Республики Армения, государствами, являющимися постоянными членами Совета Безопасности ООН, странами региона и другими соответствующими государствами и организациями для формирования международно-правовых рамок возвращения.

4.2. Выявление и перепись членов Общины

У всех изгнанных с территории современной Армении азербайджанцев и их потомков есть право вернуться на родину. Община будет проводить перепись членов с помощью служб регистрации населения Азербайджанской Республики и других стран, где проживают западные азербайджанцы, и на основе соответствующей международной методологии. Учитывая, что самопредставление соответствующих лиц является одним из эффективных инструментов данного рода переписи, для побуждения их к этому шагу будет проведена широкая информационная кампания относительно того, что изгнание с родины является грубым правонарушением, широкой публике будет разъяснена суть подхода по безопасному и достойному возвращению.

4.3. Подготовка плана по возвращению

Община приложит усилия, чтобы найти подходящего международного партнера-исполнителя для упорядоченного и эффективного осуществления процесса возвращения. Будет отдано предпочтение, чтобы этим партнером стало Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев. Община вместе с международным партнером-исполнителем разработает подробный план возвращения на основе применимых международных стандартов в контакте с правительством Азербайджана и правительством Армении. План возвращения должен описывать этапы и направления процесса, указывая необходимые шаги и ресурсы, а также четкие временные рамки.

4.4. Отношение к правовой базе Армении

Западные азербайджанцы, насильно изгнанные из территории эффективно контролируемой политико-правовым единицей под названием "Республика Армения", были лишены возможности участвовать в становлении этого государства, формировании его конституционных основ и национально-правового характера.

Община осознает, что Республика Армения является членом Организации Объединенных Наций (ООН), признана большинством государств, и рассматривает Республику Армения как политически-правовую реальность. Присоединение Армении к соответствующим международно-правовым документам, в том числе к Уставу ООН, налагает на эту страну конкретные обязательства в области восстановления и защиты прав азербайджанцев, изгнанных с ее территории, в том числе создания условий для их безопасного и достойного возвращения в свои дома. Община рассматривает возможную деятельность западных азербайджанцев в индивидуальном и коллективном качестве в рамках правовой системой Армении как практический вопрос, и отвергает интерпретацию этого как принятие любой несправедливости и незаконных действий, совершенных в отношении азербайджанцев на территории страны, а также как отказа от законных интересов.

Республика Армения должна сделать свою национальную правовую базу доступной для азербайджанской общины, обеспечить равные права азербайджанцев, дать им возможность учиться на родном языке, использовать азербайджанский язык в законодательных, исполнительных и судебных органах, в целях полного обеспечения защиты прав азербайджанцев для усовершенствование своего законодательства должна начать конструктивный диалог с Общиной в рамках правовых консультативных, мониторинговых и контрольных механизмов соответствующих международных институтов.

В любом случае, азербайджанцы, изгнанные из Западного Азербайджана, имеют право жить на своей родине, это право является вечным, неприкосновенным, абсолютным и решающим фактором. Предоставление Арменией документов, удостоверяющих личность, имущественные и иные права, не создает этого права, а их непредоставление не лишает этого права. Выдача таких документов является только формально-техническим вопросом, и это обязательство, которое Республика Армения должна безоговорочно выполнять.

4.5. Обеспечение безопасности

По причине совершения масштабных и систематических актов насилия со стороны правительства Республики Армении по отношению к азербайджанцам, Община не доверяет вопросы безопасности этому государству, и считает важным размещение на территориях, подлежащих возвращению западных азербайджанцев, международной миссии по безопасности с соответствующим мандатом, состоящих из сил стран, которым они доверяют.

Мандат и возможности международной миссии будут зависеть от ситуации безопасности. Принимая во внимание тот факт, что оценка угроз требует соответствующих возможностей сбора и анализа информации, а эти возможности отсутствуют в Общине, она надеется на помощь правительства Азербайджанской Республики по данному вопросу. Сообщество возьмет за основу оценку угроз, которые сможет предоставить правительство Азербайджана по данному вопросу.

Миссия должна быть развернута до возвращения, взять под контроль соответствующие районы, иметь гражданско-военные связи, полномочия полиции и гражданской администрации и действовать до тех пор, пока Община сочтет это необходимым.

Община должна быть представлена в качестве заинтересованной стороны в формулировании мандата и формате управления международной миссии по обеспечению безопасности.

Принимая во внимание, что адекватное участие в вопросах правоохранения и правосудия является необходимым условием, должны быть созданы условия для того, чтобы азербайджанцы формировали местные силы безопасности и играли соответствующую роль в судах.

4.6. Вопросы собственности

Правительство Армении также несет ответственность в отношении правонарушений, совершенных в отношении азербайджанцев, в том числе, за устранение последствий нарушения прав собственности. Правительство Армении должно обеспечить возврат имущества и общинных земель, принадлежащих азербайджанцам, выплатить компенсацию за имущественный ущерб и убытки, причиненные воспрепятствованием использованию имущества. Правительство Армении должно оплатить все расходы, связанные с восстановлением прав собственности азербайджанцев, и принять другие необходимые меры.

4.7. Реинтеграция и реабилитация

В первые периоды после возвращения репатриированных азербайджанцев им потребуется гуманитарная помощь, а дальше программы реинтеграции, реабилитации и помощи для долгосрочного социально-экономического развития. Община настроена стать ключевым партнером международных организаций и доноров для реализации соответствующих программ в этой области.

Социальные связи и динамика в поселениях имеют важное значение для обеспечения успеха мер по реинтеграции и реабилитации. Как показывает опыт, сохранение конфигурации поселения до выселения способствует восстановлению социальных связей и, таким образом, упрощает реинтеграцию и реабилитацию. В этой связи, будучи требованием прав человека сохранение конфигурации поселения является необходимым условием для успеха реинтеграции и реабилитации.

4.8. Восстановление и защита культурного наследия

Община будет прилагать усилия для того, чтобы добиться с участием специализированных ведомств ООН оценки состояния культурного наследия, принадлежащего азербайджанцем в Армении, разработки списка разрушенных и уничтоженных образцов культурного наследия, и обеспечения выполнения Арменией обязательства для их восстановления и охраны.

4.9. Примирение между этническими общинами

Против западных азербайджанцев была совершена большая несправедливость. Эта несправедливость не ограничивается этническими чистками. Люди из других мест переселились в дома западных азербайджанцев. Сохраняя это болезненное прошлое в памяти, Община принимает, что обеспечение мира и развития возможно только через примирение. Западные азербайджанцы готовы мирно, и бок о бок жить с армянами, переселенными на их родину из других стран. Община ожидает, что достижение перемирия потребует много времени и будет сложным. Община видит уважение прав человека, верховенство права и устранение двойных стандартов важными инструментами для получения перемирия. В связи с этим, Община будет прилагать усилия для прекращения политики и практики Армении, насаждающую ненависть и дискриминацию в отношении азербайджанцев, немедленного прекращения прославления и передачи суду лиц, совершивших преступления против азербайджанцев, в том числе снос памятников военным и политическим деятелям, террористам, участвовавшим в преступлениях против азербайджанцев, и отмены изменения географических названий.

4.10. Долгосрочная деятельность Общины

Община считает, что ее миссия не ограничивается вопросом возвращения. После возвращения населения на родину Община продолжит свою деятельность как организация, в том числе намерена продолжать консолидированные усилия по обеспечению интересов, прав, развития и безопасности азербайджанцев проживающих там, и с этой целью будет продолжать диалог и взаимную деятельность с Азербайджанской Республикой, иностранными государствами и международными организациями, а также правительством и общественностью Армении.

5. Заключительные положения

Община будет проявлять инициативу и брать на себя ответственность за реализацию данной концепции, прилагая усилия для получения в правовых рамках ресурсов для этой цели. Община может модифицировать концепцию в зависимости от возможных изменений ситуации.