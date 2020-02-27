Азербайджанцы Армении...

Вряд ли кто-то в соседней стране помнит или хочет вспоминать о том, что таковые были. Эти сотни тысяч людей, предки которых веками жили на этой земле, в одночасье исчезли, словно их и не было вовсе. Ереван очень хотел, чтобы весь мир так и думал, чтобы следы их были стерты полностью и ушли в небытие. И некоторые успехи тут достигнуты были - за прошедшие тридцать лет судьба азербайджанцев так и не заинтересовала мир. Международные организации ни разу не задали Еревану, постоянно вопящему о Сумгайыте или Баку, простого вопроса: а куда подевались сотни тысяч людей?

От ответа на этот вопрос зависит очень многое, в первую очередь для самой Армении. Хотя бы с точки зрения примирения армянского народа со своей совестью, ведь прошло всего тридцать лет, и свидетели того, что азербайджанская речь прежде очень часто звучала в Армении, живут и здравствуют.

Мир должен в конце концов узнать об азербайджанцах Армении и их трагической судьбе. Азербайджанцы в Армении были, это исторический факт. И жили они на этой земле еще задолго до того, как ее начали заселять пришлые армяне. Три волны депортации пережили азербайджанцы Армении, последняя поставила точку в их судьбе и отбросила далеко от родины предков. А как это происходило, мы расскажем в нашем проекте - "Азербайджанцы Армении. Как это было".

"Могу со всей ответственностью сказать: происходившее в 1987-1988 годах в Армении насилие в отношении азербайджанцев по масштабам и степени агрессии было просто неописуемо. Но армяне добились того, что информация не выходила за пределы республики, умело воспользовались свободой, предоставленной им в изгнании азербайджанского населения".

Об этом сказал Day.Az известный журналист, бывший житель Еревана, руководитель Информационно-аналитического центра "Иреван" Сохбет Мамедов.

Отметим, что Сохбет Мамедов - выходец из Армении, до начала 90-х жил в Ереване и был вынужден покинуть Родину и бежать с семьей в Азербайджан. Аналитик был свидетелем процесса зарождения националистической вакханалии.

По словам Мамедова, семья жила в Ереване, и много чего происходило на его глазах. Еще задолго до начала активной фазы конфликта в Армении местные азербайджанцы подвергались насилию, имели место случаи убийств на национальной почве. События разворачивались по заготовленному сценарию и при полном невмешательстве властей в их ход. Психологическая обработка населения привела к тому, что подавляющее большинство армян вдруг стало видеть в своих соседях-азербайджанцах врагов. В ход пошли сначала угрозы, которые постепенно переросли в избиения, а потом и в убийство азербайджанцев на почве национальной неприязни. Словом, началось осуществление политики этнической чистки и реализация плана "Армения без турок!".

"Помню, в 1988 году армяне напали на квартиру сотрудника газеты "Совет Эрменистаны" Видади Кулиева. Кулиев был патриотом азербайджанского народа, смело отстаивал его интересы и открыто говорил о том, что на самом деле происходит в Армении, что очень раздражало националистов. Орудуя топором, армяне пытались сломать дверь и ворваться в дом. Это им, к счастью, не удалось. Однако пришлось принять меры безопасности - мы вывезли семью журналиста и спрятали у себя дома, чтобы спасти от линчевания.

В тот же период от армян в Ереване я слышал о случае показательной массовой расправы над азербайджанцем на Театральной площади. Только чудо спасло его от смерти. Подчеркну, что все это происходило в самом начале карабахского конфликта, в самом начале ереванских митингов, которые собирались на площади перед оперным театром, впоследствии названной Театральной", - отметил Мамедов.

По словам бывшего ереванца, ему довелось ощутить на себе весь негатив, всю ненависть по отношению к азербайджанцам, которая переполняла тогда армянское общество. В конце концов в коллективе, где он работал, на него начали смотреть косо и обвинять в шпионаже в пользу Азербайджана. Обвинение, конечно же, звучало дико, но это была уже открытая угроза.

Сохбет Мамедов отметил, что, к сожалению, армянские националисты не ограничивались лишь моральным давлением. Были кровавые расправы, как, например, в Гукарке. Ереван пытался скрывать правду, но благодаря в том числе армянским журналистам, она получила огласку.

Мамедов рассказал еще об одном случае, имевшем отношение непосредственно к его семье. В селе Ширазлы Вединского района армяне жестоко избили местного аксакала, который скончался после побоев. Местные власти испугались, что инцидент может стать причиной волнений, и попросили ныне покойного отца нашего собеседника, Исрафила Мамедова, пользовавшегося большим авторитетом среди азербайджанцев Армении, поговорить с людьми. Исрафил муаллим свою миссию выполнил, но армянское насилие и провокации продолжались, и Мамедову удалось добиться вооруженной охраны села. Тогда, в самом начале конфликта, еще можно было разговаривать с армянскими властями, но очень скоро они, как и милиция, перестали реагировать на действия армянских националистов.

"Много случаев было, о которых, к сожалению, в тот период мы не могли информировать Москву или Баку. Помню, в пригородах Еревана, где располагались в основном азербайджанские села, по ночам ездили автомобили без номеров, из их окон в дома бросали бутылки с зажигательной смесью. Загорался дом, люди на следующий день шли жаловаться в милицию, а там их, наоборот, обвиняли в провокациях, мол, сами поджигают свои дома, чтобы обвинить армян. Одним словом, дела не открывались. Такой же реакция была в райкоме. Работники почты, откуда пострадавшие пытались отправлять телеграммы в Баку или Москву, увидев содержание, набрасывались на них со словами "едите наш хлеб и на нас же жалуетесь?!"", - сказал Сохбет Мамедов, добавив, что если рассмотреть все факты в хронологическом порядке, любой желающий сможет убедиться, что в эскалации межнациональных столкновений повинны армяне и только армяне.

Аналитик считает, что все было бы хорошо, если бы не "армянская болезнь", рецидивы которой выражаются в мании своей национальной исключительности и территориальных претензиях к соседям. Эти нездоровые наклонности всегда умело использовали сильные мира сего для реализации собственных интересов в регионе.

Мамедов отметил, что первые митинги в Ереване прошли перед производственным объединением "Наирит" под лозунгом "Нет экологическому геноциду!". Аналитик подчеркнул, что сам был свидетелем того, что информация об этих митингах местными диссидентами передавалась в Москву и на Запад, откуда поступали инструкции, как проводить митинги и вести себя на этих мероприятиях. И, как показали дальнейшие события, эти митинги были всего лишь прелюдией к началу требования "миацума", то есть "присоединения" Нагорного Карабаха к Армении.

"Хочу отметить, что в ходе этих событий не все армяне потеряли человечность - имеется достаточное количество фактов, как ереванцы укрывали соседей-азербайджанцев в своих домах и квартирах, помогали им выбираться из Армении в Азербайджан. Именно благодаря нашим соседям-армянам нашей семье удалось в целости и сохранности покинуть свою Родину. Однако, повторюсь, это были единичные случаи - в подавляющем большинстве ереванским азербайджанцам пришлось сполна испытать на себе ненависть армянских националистов к тюркскому миру", - сказал глава аналитического центра "Иреван".

Лейла Таривердиева