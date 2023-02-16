Прошлое без адреса

Автор: Лейла Таривердиева

Армянские СМИ все еще пытаются прояснить ситуацию после трагедии, произошедшей 19 января в Басаркечярском районе Армении, когда в приспособленном под казарму доме сгорели заживо 15 военнослужащих.

Что именно пытаются выяснить армянские СМИ? Вовсе не причины пожара или кто виновен в подобном состоянии вооруженных сил страны. Армянскую сторону очень задела новость о том, что бывший житель этого села, азербайджанец, увидев кадры пожара, узнал свой дом. Сын ныне покойного преподавателя профессионально-технического училища Басаркечярского района Кямандара Гасанова узнал родной дом, в которой родился и успел провести детство.

В Армении ничего не хотят слышать о том, что многие ныне живут в домах и на землях азербайджанцев, изгнанных отсюда в конце 80-х годов прошлого века. Новое поколение вообще ничего об этом не знает. Некоторые из "очищенных" от коренного населения сел до сих пор пустуют. В условиях массовой депопуляции страны вряд ли молодежь задается вопросом "почему?", потому что быстро опустевают и армянские села. Для нового поколения слышать, что казарма на самом деле не казарма, а дом азербайджанской семьи, все равно что получить послание с другой планеты. Поэтому обеспокоенные неожиданным поворотом армянские журналисты обратились в Государственный комитет кадастра, чтобы узнать, на чье имя зарегистрирован дом, менялся ли собственник и кто был первым владельцем. Понятно, что целью было опровергнуть сюжет азербайджанского ТВ. В Армении создан пропагандистский миф о том, что азербайджанцев на самом деле никто не выгонял. Они якобы сами спокойно сели в поезда и автобусы с набитыми чемоданами и уехали, предварительно продав все имущество и ничего не потеряв. Более того, армяне чуть ли не уговаривали их остаться.

Однако ответ структуры журналистов удивил и озадачил. Оказалось, что такой недвижимости по указанному адресу как бы вообще не существует. Вразумительно объяснить ситуацию чиновники не смогли. Еще бы...Конкретный адрес сгоревшего дома значится в материалах прокуратуры, но в Госкомитете кадастра по этому адресу никакой недвижимости не зарегистрировано. Если армянские СМИ захотят узнать о первых владельцах других домов в этом некогда азербайджанском басаркечярском селе, их ждет еще много поводов для удивления.

А вот нам удивляться не пришлось. На примере одного отдельно взятого дома в Басаркечяре можно с большой долей уверенности говорить о том, что, скорее всего, такая же картина во всех районах Армении, где до этнических чисток проживало азербайджанское население. Сейчас, когда началась реализация концепции возвращения беженцев в Западный Азербайджан, такие факты особенно обращают на себя внимание. Есть основания полагать, что в Армении постарались уничтожить данные, свидетельствующие о проживании на этой территории сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных в 1987-1989 годах. В этом свете, тем более будет очень сложно отыскать в армянских архивах данные о сотнях тысяч азербайджанцев, подвергшихся этническим чисткам и депортации еще раньше - в начале и середине прошлого века. Конечно, их имена когда-то где-то значились и должны были сохраниться в архивах, но, зная, кто наши соседи, стоит ожидать сюрпризов.

В любом случае, расследование армянского СМИ навело на определенные мысли. И вряд ли они не обоснованы.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

"Село осталось почти незаселенным после депортации азербайджанцев. Пустовал и дом, в котором разместили злосчастную казарму. Понятно, что жилые помещения, в которых не живут, нигде не зарегистрированы. Сгоревших солдат жаль, конечно, ведь это люди. Но когда захватываешь не принадлежащее тебе имущество, то не стоит удивляться последствиям.

В советское время централизованного реестра, где фиксировалось бы право собственности, как сейчас, не существовало. Был сельсовет, где фиксировалась принадлежность того или иного дома или участка той или иной семье. Если архивы сельсовета сохранились, там должно значиться имя Кямандара Гасанова. Это было азербайджанское село, и когда азербайджанцы были изгнаны, трудно сказать, что стало с местным архивом - сохранился он или нет. Вряд ли архивы сельсоветов сохранялись централизованно. Если жители сами сумели вывезти документацию на свои дома, на оплату коммунальных услуг, это, конечно, будет доказательством. Кроме того, думаю, сохранились данные переписи и, соответственно, данные о национальном составе районов проживания азербайджанского населения.

Еще раз повторю - имущественные права в советское время не регистрировались, потому что весь жилой фонд принадлежал государству, а граждане жили в своих домах на основе прописки. Данные о прописке жителей, и бывших, и настоящих, должны иметься в архивах МВД. Если азербайджанцы, изгнанные из Армении, сумели захватить с собой документы на жилплощадь и сохранить их, то в перспективе они могут подавать иски и требовать возврата своих домов. Однако я сильно сомневаюсь, что многим удалось это сделать в той ситуации, которая была в Армянской ССР в период этнических чисток".