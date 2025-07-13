Германия возвращает воинскую повинность

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за возвращение в стране воинской повинности.

Как передает Day.Az, об этом Штайнмайер заявил в интервью телеканалу ZDF.

"Я являюсь сторонником всеобщей воинской повинности, поскольку считаю, что с учетом меняющейся ситуации в области безопасности в Европе, с учетом того, что идет война, и с учетом выводов, которые мы из нее сделали, чтобы лучше защитить себя требуется кадровое оснащение Бундесвера", - сказал Штайнмайер.

Этого, по его словам, можно добиться только за счет привлечения большего количества молодых людей на военную службу.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию, численность которой составляет около 181 000.