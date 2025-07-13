В турзоны Азербайджана выдвинуты дополнительные наряды полиции

В связи с жаркой погодой и массовым посещением гражданами пляжей и зон отдыха сотрудники полиции продолжают нести непрерывную службу.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Согласно информации, для надежного обеспечения общественного порядка и безопасности в туристические зоны Азербайджана направлена дополнительная группа полицейских и служебные автомобили.

Лицам, нуждающимся в помощи, оказывается оперативная помощь.