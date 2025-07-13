https://news.day.az/society/1767434.html В турзоны Азербайджана выдвинуты дополнительные наряды полиции В связи с жаркой погодой и массовым посещением гражданами пляжей и зон отдыха сотрудники полиции продолжают нести непрерывную службу. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В турзоны Азербайджана выдвинуты дополнительные наряды полиции
В связи с жаркой погодой и массовым посещением гражданами пляжей и зон отдыха сотрудники полиции продолжают нести непрерывную службу.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Согласно информации, для надежного обеспечения общественного порядка и безопасности в туристические зоны Азербайджана направлена дополнительная группа полицейских и служебные автомобили.
Лицам, нуждающимся в помощи, оказывается оперативная помощь.
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