https://news.day.az/society/1767485.html Крупный пожар на рынке в Баку - ФОТО - ВИДЕО На горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в Наримановском районе города Баку, на участке, именуемом "древесный рынок". Как передает Day.Az, об этом сообщило МЧС. На место происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.
Крупный пожар на рынке в Баку - ФОТО - ВИДЕО
На горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в Наримановском районе города Баку, на участке, именуемом "древесный рынок".
Как передает Day.Az, об этом сообщило МЧС.
На место происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству сил, в короткие сроки удалось предотвратить распространение пожара.
В настоящее время по всему периметру участка возгорания продолжаются противопожарные мероприятия.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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