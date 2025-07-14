Крупный пожар на рынке в Баку

На горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в Наримановском районе города Баку, на участке, именуемом "древесный рынок".

Как передает Day.Az, об этом сообщило МЧС.

На место происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству сил, в короткие сроки удалось предотвратить распространение пожара.

В настоящее время по всему периметру участка возгорания продолжаются противопожарные мероприятия.

Будет предоставлена дополнительная информация.