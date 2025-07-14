МИД Ирана высказался о перспективах диалога с США

Иран и США пока не достигли договоренности о месте и времени проведения нового раунда переговоров по ядерной сделке, заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По этом вопросу пока не определено ни даты, ни времени, ни места", - сказал он на еженедельном брифинге.

По словам дипломата, Иран "не вернется за стол переговоров", пока "не убедится в плодотворности дипломатических усилий и переговорного процесса".