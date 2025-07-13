Турция внимательно следит за мирными переговорами между Азербайджаном и Арменией

Турция внимательно следит за процессом мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, проходившими в Абу-Даби.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по коммуникациям администрации Президента Турции, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Эрдоган сказал, что Турция продолжит поддерживать усилия по обеспечению мира на Кавказе.

В ходе телефонного разговора также было отмечено, что стратегическое партнерство между Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами оказало положительное влияние во всех областях, и что между двумя странами существует большой потенциал во многих областях, особенно в оборонной промышленности и новых технологиях.