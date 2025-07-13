ДТП в Баку вызвало затор на аэропортовском шоссе

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Баку стало причиной затора на дороге.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Согласно информации, авария произошла на аэропортовском шоссе в Хазарском районе. Из-за ДТП затруднено движение транспорта в направлении поселка Мардакян.

Сотрудники дорожной полиции принимают необходимые меры для устранения затора.