Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

Министерство обороны Азербайджанской Республики представило видеообзор, подготовленный на основе информации, распространенной на прошлой неделе.

Day.Az предлагает вниманию этот видеоролик со ссылкой на пресс-службу министерства.