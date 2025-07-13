https://news.day.az/politics/1767430.html Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО Министерство обороны Азербайджанской Республики представило видеообзор, подготовленный на основе информации, распространенной на прошлой неделе. Day.Az предлагает вниманию этот видеоролик со ссылкой на пресс-службу министерства.
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджанской Республики представило видеообзор, подготовленный на основе информации, распространенной на прошлой неделе.
Day.Az предлагает вниманию этот видеоролик со ссылкой на пресс-службу министерства.
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