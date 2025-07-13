"Формула власти": Михаил Гусман об отношениях между Россией и странами Африки

Вышел в эфир телефильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана, посвященный отношениям между Россией и странами Африки.

Day.Az представляет полную видеоверсию данного фильма: