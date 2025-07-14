В ОПЕК подтвердили открытость к расширению состава

Организация стран-экспортеров нефти открыта для вступления в организацию любой страны, которая соответствует критериям и целям членства.

Как передает Day.Az, об этом журналистам заявил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Кайс в рамках 9-го международного семинара Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК в Вене.

"Мы всегда открыты к присоединению новых членов к ОПЕК. Страны, желающие стать членами, должны соответствовать критериям ОПЕК и иметь общие цели с другими участниками", - сказал он.

По его словам, сейчас организация ведет переговоры с рядом стран: "Я провел встречи с представителями нескольких африканских стран, в том числе с Сенегалом. Намибия имеет серьезный потенциал для присоединения к организации в будущем. Но на этом этапе нет никаких решений относительно приема новых членов".

Х. аль-Кайс напомнил, что ранее к Хартии сотрудничества ОПЕК+ присоединилась и Бразилия. "Конечно, следует спросить, хочет ли Бразилия перейти к следующему этапу. Мы рассматриваем их как партнеров, но не знаем, готова ли страна взять на себя эти обязательства", - добавил генсек ОПЕК.

В настоящее время в ОПЕК входят 12 стран-экспортеров нефти. Последнее изменение в составе организации произошло в декабре 2023 года, когда Ангола приняла решение покинуть ОПЕК.