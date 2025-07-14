Названы работы по строительству и ремонту на нефтегазовом блоке Бахар-Гум-Дениз

Стали известны работы, проведённые в мае 2025 года на нефтегазовом блоке Бахар-Гум-Дениз в Азербайджане.

Как сообщил Trend источник на нефтегазовом рынке, в рамках плана компании BEOC по "Полной подготовке пластовых вод" при поддержке Строительного треста SOCAR строительство двух резервуаров для пластовых вод ёмкостью по 2000 м³ и насосной станции (для перекачки пластовой воды на платформу 209) в районе острова Гум было временно приостановлено, передает Day.Az.

С помощью строительной бригады были устранены утечки в 12-дюймовом трубопроводе, идущем от платформы №2 месторождения "Гум-Дениз" к дорожной насыпи.

Продолжаются ремонтные работы 16-дюймового трубопровода, проходящего по дамбе месторождения "Гум-Дениз" к острову, а также восстановление повреждённых нижних опор.

Строительные работы на сепараторной установке OGSU.2, предназначенной для разделения и транспортировки природного газа, добываемого компанией BEOCL, с целью улучшения его качества, временно приостановлены.

Завершено строительство одной из двух подводных 6-дюймовых линий между перекрёстком и платформой 209 при содействии Строительного треста SOCAR, строительство второй линии продолжается.

В отчётном периоде по заказу работало крановое судно "Алиага Шихлинский". Оно ошвартовалось у платформы №65 месторождения "Бахар". После завершения разгрузки судно покинуло месторождение "Бахар".

Отметим, что проект разработки блока реализуется американской компанией Greenfields Petroleum, которая управляет проектом через свою дочернюю компанию BEOC.

Через свою дочернюю компанию Bahar Energy Limited (BEL) корпорация владеет 80-процентной долей в Соглашении о разведке, реабилитации, разработке и разделе продукции с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и ее филиалом SOCAR Oil Affiliate по блоку "Бахар-Гум Дениз".

Нефтяное месторождение "Гум Дениз" расположено к югу от Абшеронского полуострова, в 21 километре южнее Баку, между островом Гум и газовым месторождением "Бахар".

Газовое месторождение "Бахар" разрабатывается с 1969 года и расположено в 40 километрах юго-восточнее Баку.