Турция за диалог со всеми

"Если речь идет о будущем турецкой нации, то мы готовы к диалогу со всеми".

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент Турции, председатель Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган на партийном заседании.

Он подчеркнул также, что открыт для критики и замечаний:

"Но чтобы это было во благо нации. Для нас важно мнение всех, кто не рассматривает этот вопрос как средство идеологических войн и коренного изменения повестки дня. Потому что наша политика не направлена на удовлетворение собственных интересов, мы проводим политику в интересах страны.

Перед нашей страной открываются новые возможности, для нас начинается новая эра. Шаг за шагом мы воплощаем в жизнь наш идеал Века Турции. Мы находимся на грани ликвидации террора. Наши полувековые усилия уже приносят результаты".