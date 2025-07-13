В Азербайджане прошли приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана состоялся вступительный экзамен по I и IV группам специальностей (в том числе по географии для выбравших обе подгруппы DT и TC в III группе).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, экзамены прошли в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахе, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Ленкорани, Масаллы и Хачмазе.

Планировалось участие в экзамене 34 229 абитуриентов.

С 14 июля в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.

В связи с тем, что проверка использованных на экзаменах заданий открытого типа занимает много времени, ожидается, что результаты будут объявлены спустя 2 недели.