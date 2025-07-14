В Азербайджане пресечена деятельность группы по продаже запрещённой информации в интернете

В суде Сабаильского района города Баку в отношении гражданина Азербайджанской Республики Гаджиева Нихада Ахмед оглу, обвиняемого по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности (СГБ), была избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает Day.Az, Нихад Гаджиев, занимавшийся созданием и администрированием интернет-ресурса типа "darknet", на котором осуществлялась продажа персональных данных и другой информации, распространение которой запрещено законом, был арестован как один из участников киберпреступной группы, разоблачённой в результате оперативных мероприятий СГБ.

Совершив с другими лицами кибератаки на информационные порталы, в том числе на сайт "xeberoxu.az", он изменил содержание новостей этого сайта. Кроме того, распространяя мобильные приложения с вредоносным кодом под названиями "Çarxla Qazan.apk", "Paypal.apk" и другими, он незаконно получал доступ к личным данным пользователей, устанавливавших эти приложения на свои мобильные телефоны.

Нихад Гаджиев также зарегистрировал домены, схожие с официальными сайтами ряда компаний и учреждений, действующих в Азербайджанской Республике (таких как "İrşad Electronics", "Baku Electronics", "Xalq Bank" и др.), создавал фейковые сайты и страницы в соцсетях. Под предлогом проведения акций со скидками он собирал персональные данные пользователей.

Члены группы использовали инструменты кибератак, такие как "Call Spoofing", которые позволяют имитировать любые мобильные номера, принадлежащие другим людям и компаниям, для осуществления ложных звонков. От имени различных компаний они рассылали ложные SMS-сообщения, вводя людей в заблуждение, и организовали продажу подобных онлайн-услуг.

Суд назначил предварительный срок заключения в отношении Нихада Гаджиева - 3 месяца.