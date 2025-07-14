Парламент Азербайджана приступил к обсуждению 13 вопросов

14 июля проходит пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Day.Az, в повестку дня заседания включены 13 вопросов.

1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об обороне" (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об образовании" и "О дошкольном образовании" (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, Закон Азербайджанской Республики "Об управлении муниципальными землями", "Об утверждении Положения о правилах подготовки и согласования документов, связанных с выделением муниципальных земель" и Закон Азербайджанской Республики "О государственном реестре недвижимого имущества" (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О бюджетной системе" (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственном долге" (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, Законы Азербайджанской Республики "О медиа" и "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (третье чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики "О специальных исполнительных чиновниках" (третье чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний, Кодекс Азербайджанской Республики о конкуренции, законы Азербайджанской Республики "О социальном страховании", "О полиции", "О медицинском страховании", "О нотариате", "Об исполнительных чиновниках", "Об исполнении", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "Об административном производстве", "О прохождении службы в органах юстиции", "О безналичных расчетах" и "О политических партиях" (третье чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О земельной реформе", "О земельном рынке", "О нотариате", "Об исполнении", "О государственном реестре недвижимого имущества" и "Об ипотеке" (третье чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", "О регистрации по месту жительства и месту пребывания" и "Об утверждении Положения о применении Закона Азербайджанской Республики "О регистрации по месту жительства и месту пребывания" (третье чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственном реестре недвижимого имущества";

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О рыболовстве".