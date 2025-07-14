Названо количество мин, обезвреженных за неделю в Карабахе

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана за прошедшую неделю (с 7 по 13 июля) было обнаружено и обезврежено 65 противопехотных, 16 противотанковых мин, 240 неразорвавшихся боеприпасов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию, проведенных в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.

Согласно информации, 1 639,6 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее мы сообщали, что международные путешественники ознакомились с разминированием в Джебраиле.