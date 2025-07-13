В Британии обнаружили загадочные круги на полях

Весьма любопытные круги на полях были обнаружены вчера недалеко от Ладвелла, графство Уилтшир, Великобритания.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Форма геометрически выверенная, что уже вызвало волну обсуждений в соцсетях.

Одни предполагают, что это дело рук энтузиастов, другие - что перед нами очередной "знак" внеземного происхождения.