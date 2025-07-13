https://news.day.az/unusual/1767386.html В Британии обнаружили загадочные круги на полях - ФОТО - ВИДЕО Весьма любопытные круги на полях были обнаружены вчера недалеко от Ладвелла, графство Уилтшир, Великобритания. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Форма геометрически выверенная, что уже вызвало волну обсуждений в соцсетях.
В Британии обнаружили загадочные круги на полях - ФОТО - ВИДЕО
Весьма любопытные круги на полях были обнаружены вчера недалеко от Ладвелла, графство Уилтшир, Великобритания.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Форма геометрически выверенная, что уже вызвало волну обсуждений в соцсетях.
Одни предполагают, что это дело рук энтузиастов, другие - что перед нами очередной "знак" внеземного происхождения.
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