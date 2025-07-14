Рекордная сейсмическая активность зафиксирована в Японии

За последние три недели у побережья Японии недалеко от островов Токара произошло более 2000 землетрясений.

Как передает Day.Az, о росте сейсмической активности в столь короткий срок пишет NHK со ссылкой на метеорологическое управление страны.

Так, с 21 июня специалисты зафиксировали подземные толчки 2002 раза. Их мощность была в диапазоне от 1 до 5 баллов.

"Повышенная сейсмическая активность у побережья островов Токара наблюдалась в позапрошлом году и четыре года назад, но количество землетрясений на этот раз намного больше, чем в прошлом", - подчеркнули сейсмологи.