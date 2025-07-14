https://news.day.az/world/1767529.html Рекордная сейсмическая активность зафиксирована в Японии За последние три недели у побережья Японии недалеко от островов Токара произошло более 2000 землетрясений. Как передает Day.Az, о росте сейсмической активности в столь короткий срок пишет NHK со ссылкой на метеорологическое управление страны. Так, с 21 июня специалисты зафиксировали подземные толчки 2002 раза.
Рекордная сейсмическая активность зафиксирована в Японии
За последние три недели у побережья Японии недалеко от островов Токара произошло более 2000 землетрясений.
Как передает Day.Az, о росте сейсмической активности в столь короткий срок пишет NHK со ссылкой на метеорологическое управление страны.
Так, с 21 июня специалисты зафиксировали подземные толчки 2002 раза. Их мощность была в диапазоне от 1 до 5 баллов.
"Повышенная сейсмическая активность у побережья островов Токара наблюдалась в позапрошлом году и четыре года назад, но количество землетрясений на этот раз намного больше, чем в прошлом", - подчеркнули сейсмологи.
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