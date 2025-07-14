В Азербайджане предотвратили ввоз большой партии наркотических средств

Успешно реализуются меры по обеспечению надежной охраны государственной границы и противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Отмечается, что 12 июля на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" Командования пограничных войск ГПС пограннарядом были зафиксированы подозрительные действия неизвестного лица.

По команде "К оружию" была немедленно поднята пограничная застава, перекрыта служебная территория, проведен пограничный досмотр.

В результате проведенных оперативно-войсковых мероприятий был задержан гражданин Азербайджанской Республики Ризман Гардаш оглу Гасанов, 1993 года рождения. В ходе обыска у него было обнаружено и изъято 13 килограммов 400 граммов марихуаны.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.