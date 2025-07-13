В США огненный смерч разрушил дом

Огненный смерч распространил масштабный лесной пожар со штата Юта на штат Колорадо в США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает американский телеканал Fox 13.

Пожар на юге Юты продолжается уже третий день и привел к эвакуации тысяч человек. Эвакуируют все население, проживающее в пределах пяти миль от очага пожара, а также вдоль дороги, соединяющей штаты Юта и Колорадо.

На этом фоне издание Hotshot Wake Up опубликовало в социальной сети Х видео, на котором огненный смерч уничтожает жилой дом в Юте.