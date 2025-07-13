https://news.day.az/world/1767397.html В США огненный смерч разрушил дом - ВИДЕО Огненный смерч распространил масштабный лесной пожар со штата Юта на штат Колорадо в США. Как передает Day.Az, об этом сообщает американский телеканал Fox 13. Пожар на юге Юты продолжается уже третий день и привел к эвакуации тысяч человек.
В США огненный смерч разрушил дом - ВИДЕО
Огненный смерч распространил масштабный лесной пожар со штата Юта на штат Колорадо в США.
Как передает Day.Az, об этом сообщает американский телеканал Fox 13.
Пожар на юге Юты продолжается уже третий день и привел к эвакуации тысяч человек. Эвакуируют все население, проживающее в пределах пяти миль от очага пожара, а также вдоль дороги, соединяющей штаты Юта и Колорадо.
На этом фоне издание Hotshot Wake Up опубликовало в социальной сети Х видео, на котором огненный смерч уничтожает жилой дом в Юте.
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