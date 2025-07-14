Блогера-азербайджанца объявили в розыск в России

Блогер SUBO (Субхан Мамедов) объявлен в России в розыск.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, его обвиняют в якобы уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Утверждается, что с 2020 по 2022 год Субхан Мамедов вместе с родственниками создали схему уклонения от налогов. В итоге, они якобы не уплатили налогов на сумму более 50 миллионов. На 10 из них купили премиум авто. Обвинения предъявлены брату и отцу блогера. Предположительно, брат якобы помогал отмывать средства и распродавать имущество после бегства SUBO в Дубай: "несколько квартир в Москве и автопарк премиальных авто".

Сейчас блогер объявлен в розыск. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Родственникам избрана мера пресечения.

Напомним, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме этого, и в других российских городах проводились аресты азербайджанцев.