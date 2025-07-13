Умер экс-президент Нигерии

Бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари умер на 83-м году жизни в лондонской больнице.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь бывшего лидера страны Гарба Шеху.

"Семья бывшего президента Мухаммаду Бухари объявила о его смерти", - написал он в X.

Мухаммаду Бухари занимал пост президента Нигерии с 2015 по 2023 годы. Как отмечает портал GhanaWeb, последние несколько лет его правления были омрачены болезнями, что привело к его отсутствию в стране в связи с частыми и продолжительными поездками в Великобританию на лечение.