https://news.day.az/world/1843591.html Лувр сократил часы работы - ВИДЕО Парижский Лувр сократил часы работы из-за сильной жары. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба музея. Отмечается, что историческое здание недостаточно адаптировано к последствиям изменения климата, в связи с чем в ряде помещений наблюдается повышение температуры.
Лувр сократил часы работы - ВИДЕО
Парижский Лувр сократил часы работы из-за сильной жары.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба музея.
Отмечается, что историческое здание недостаточно адаптировано к последствиям изменения климата, в связи с чем в ряде помещений наблюдается повышение температуры.
В порядке исключения музей будет закрываться в 16:00 вместо привычных 18:00.
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