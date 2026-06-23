Парижский Лувр сократил часы работы из-за сильной жары.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба музея.

Отмечается, что историческое здание недостаточно адаптировано к последствиям изменения климата, в связи с чем в ряде помещений наблюдается повышение температуры.

В порядке исключения музей будет закрываться в 16:00 вместо привычных 18:00.